WinkВсе подборкиЖенщины от них без ума
Женщины от них без ума
Турецкие сериалы покорили сердца женщин по всему миру: собрали в одной коллекции лучшие проекты, которые точно понравятся вашей второй половинке.
9.4
Постучись в мою дверь
2020
9.4
Великолепный век
2011
9.3
Чудо-доктор
2019
9.2
Моя дочь
2018
9.2
Черная любовь
2015
9.2
Воскресший Эртугрул
2014
9.2
Ребенок
2019
9.2
Ворон
2019
9.2
Клюквенный щербет
2022
9.1
Я так долго ждал тебя
2021
9.1
Королек - птичка певчая
2013
Бесплатно
9.1
Жестокий Стамбул
2019
9.1
Я и есть Джелаладдин
2021
9.1
Алп-Арслан: Великий Сельджук
2021
Бесплатно
9.1
Стамбульская невеста
2017
9.1
Пробуждение: Великие Сельджуки
2020
9.1
Совершенно другой
2023
9.1
Любовь напоказ
2020
9.1
Любовь напрокат
2015
9.0
Моя левая половинка
2020
9.0
Любовь заставит плакать
2019
9.0
Не отпускай мою руку
2018
9.0
Меня зовут Мелек
2019
9.0
Черная жемчужина
2017
9.0
Стужа
2020
8.9
Чужие секреты
2023
8.9
Душа не слышит
2023
8.9
Светлячок
2017
8.9
Под прикрытием
2022
8.9
Большая маленькая ложь
2017
8.9
Новая жизнь
2020
8.9
Дилемма
2024
8.9
Новая невеста
2017
8.9
Номер 309
2016
8.9
Тайна матери
2022
8.8
Ты назови
2016
8.8
Искупление
2020
8.8
Права на престол Абдулхамид
2017
8.8
Столкновение
2018
8.8
Не для записи
2017
8.8
Стеклянные потолки
2021
8.7
Плотина
2020
8.4
Сломанные жизни
2022
8.3
Лгуньи со свечами
2021
8.2
Моя первая любовь
2019
8.0
Идеальное совпадение
2022
7.9
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре
2010
7.8
Просто друзья
2022