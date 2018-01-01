Фильмы и мультфильмы о волшебницах
Постер к фильму Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» 2025
9.3

Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»

2025, 96 мин
Постер к фильму Золушка 1950
9.4

Золушка

1950, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Маленькие волшебницы 2020
9.2

Маленькие волшебницы

2020, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Золушка 1979
9.5

Золушка

1979, 17 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2021
9.3

Ганзель, Гретель и Агентство Магии

2021, 99 мин
Постер к фильму Русалочка 1976
8.7

Русалочка

1976, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Белоснежка и семь гномов 1937
9.2

Белоснежка и семь гномов

1937, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Яга на нашу голову 2025
9.3

Яга на нашу голову

2025, 83 мин
Постер к фильму Яга и книга заклинаний 2023
9.2

Яга и книга заклинаний

2023, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Русалочка 1968
8.6

Русалочка

1968, 27 мин
Бесплатно
Постер к фильму Волшебник страны Оз 1939
8.6

Волшебник страны Оз

1939, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Баба Яга спасает Новый год 2024
9.2

Баба Яга спасает Новый год

2024, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Русалочка и морской монстр 2023
8.0

Русалочка и морской монстр

2023, 74 мин
Постер к фильму Снежная Королева: Зазеркалье 2018
9.2

Снежная Королева: Зазеркалье

2018, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Баба Яга спасает мир 2023
9.1

Баба Яга спасает мир

2023, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича 2024
8.8

Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

2024, 104 мин
Постер к фильму Три принцессы 2024
7.4

Три принцессы

2024, 95 мин
Постер к фильму Муми-тролли и зимняя сказка 2017
8.3

Муми-тролли и зимняя сказка

2017, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Златовласка 2025
8.3

Златовласка

2025, 120 мин
Постер к фильму Снежная королева 3. Огонь и лед 2016
9.2

Снежная королева 3. Огонь и лед

2016, 86 мин
Постер к фильму Фуксия - маленькая ведьма 2010
9.1

Фуксия - маленькая ведьма

2010, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Белоснежка: Месть гномов 2012
9.2

Белоснежка: Месть гномов

2012, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Клуб Винкс: Тайна морской бездны 2014
8.8

Клуб Винкс: Тайна морской бездны

2014, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Русалочка. Начало приключений 2021
7.7

Русалочка. Начало приключений

2021, 81 мин
Постер к сериалу Русалочка 2025
7.4

Русалочка

2025