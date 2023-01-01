Владимир Маяковский: аудиокниги
Избранное. Владимир Маяковский
2020, 154 мин
Маяковский улыбается. Маяковский смеётся. Маяковский издевается. Владимир Маяковский
2022, 172 мин
Мое открытие Америки. Владимир Маяковский
2020, 258 мин
Стихи в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Владимир Маяковский
2020, 157 мин
Стихи для внеклассного чтения. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Иван Бунин,Михаил Лермонтов,Александр Блок,Иван Крылов,Николай Некрасов,Афанасий Фет,Яков Полонский,Александр Плещеев,Алексей Кольцов,Аполлон Майков,Владимир Маяковский
2020, 278 мин