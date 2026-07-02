WinkВсе подборкиСтильное и вдохновляющее кино
Стильное и вдохновляющее кино
8.8
Ла-Ла Ленд
2016, 122 мин
Бесплатно
8.7
Амели
2001, 116 мин
9.3
Сабрина
1954, 108 мин
Бесплатно
9.5
Век Адалин
2015, 107 мин
8.6
Мадам Парфюмер
2019, 97 мин
8.6
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки
2025, 123 мин
Бесплатно
8.6
От кутюр
2021, 92 мин
Бесплатно
8.6
Париж подождет
2017, 88 мин
Бесплатно
9.0
Красотка на всю голову
2018, 105 мин
Бесплатно
6.9
Партенопа
2024, 121 мин
Бесплатно
8.3
Мадам
2016, 86 мин
7.8
Мисс Плохое поведение
2020, 101 мин
Бесплатно
7.3
Кутюр
2025, 98 мин
8.4
Булки
2022, 98 мин
Бесплатно