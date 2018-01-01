Wink
Советские сказки

Аленький цветочек 1978
8.6

Аленький цветочек

1978, 65 мин
Золотые рога 1972
9.3

Золотые рога

1972, 69 мин
Морозко 1964
9.6

Морозко

1964, 78 мин
Хрустальный башмачок 1960
8.3

Хрустальный башмачок

1960, 79 мин
Старик Хоттабыч 1956
9.5

Старик Хоттабыч

1956, 80 мин
Снежная королева 1966
9.2

Снежная королева

1966, 79 мин
Двенадцать месяцев (1973) 1973
9.5

Двенадцать месяцев (1973)

1973
На златом крыльце сидели 1986
9.1

На златом крыльце сидели

1986, 67 мин
Аленький цветочек 1952
9.4

Аленький цветочек

1952, 39 мин
Мойдодыр 1954
9.3

Мойдодыр

1954, 16 мин
Гуси-лебеди 1949
9.4

Гуси-лебеди

1949, 18 мин
Сказка о рыбаке и рыбке 1950
9.4

Сказка о рыбаке и рыбке

1950, 30 мин
Сестрица Аленушка и братец Иванушка 1953
9.5

Сестрица Аленушка и братец Иванушка

1953, 10 мин
Царевна-лягушка 1954
9.4

Царевна-лягушка

1954, 38 мин
Золушка 1950
9.4

Золушка

1950, 71 мин
Летучий корабль 1979
9.6

Летучий корабль

1979, 17 мин
Пиноккио 1940
9.3

Пиноккио

1940, 84 мин
Питер Пэн 1952
9.0

Питер Пэн

1952, 73 мин
Белоснежка и семь гномов 1937
9.2

Белоснежка и семь гномов

1937, 79 мин
