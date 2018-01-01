Смотрим всей семьей на каникулах
Отличные фильмы для уютных осенних вечеров. Добрые, веселые, смешные, полные приключений... Любимые герои, увлекательный сюжет — в этой подборке вы найдете самые разные фильмы для детей и их родителей. Помните: лучшее время — проведенное в кругу семьи.
9.1
Король динозавров
2018, 90 мин
9.2
Союз зверей: Спасение двуногих
2019, 88 мин
9.0
Мальчик-дельфин
2021, 79 мин
Бесплатно
9.2
Финник
2022, 83 мин
8.9
Приключения Тедди
2022, 75 мин
9.2
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, 74 мин
Бесплатно
8.9
Кунг-фу тигр
2022, 86 мин
8.7
Зверолэнд
2022, 85 мин
Бесплатно
9.2
Кощей. Похититель невест
2022, 73 мин
Бесплатно
9.1
Медвежий переполох
2023, 62 мин
9.2
Великолепная пятерка
2023, 75 мин
9.1
Не одна дома
2023, 75 мин
Бесплатно
9.0
Возвращение попугая Кеши
2024, 92 мин
8.6
Робин Гуд и хранители леса
2024, 96 мин
8.1
Летучий корабль
2024, 100 мин
8.8
Мой любимый чемпион
2024, 94 мин
Бесплатно