Сезонный квартет: аудиокниги

Сезонный цикл Али Смит — это серия из четырех самостоятельных романов, отдельных, но взаимосвязанных между собой, как и времена года. Сюжеты не похожи друг на друга, но их объединяют общие темы, сквозные приёмы и герои. Каждая книга цикла — ответ на животрепещущие проблемы и изменения в обществе. Али Смит строит свои романы из обрывков воспоминаний и размышлений о сути человеческих отношений, об искусстве и истории. При этом в сердце сюжета всегда находится семья и отношения близких людей.