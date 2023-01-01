Сергей Есенин: аудиокниги
Wink
Все подборки
Сергей Есенин: аудиокниги

Сергей Есенин: аудиокниги

Аудиокниги
Постер к фильму Голоса, зазвучавшие вновь. Записи 1908-1950 годов. Коллектив авторов 2020

Голоса, зазвучавшие вновь. Записи 1908-1950 годов. Коллектив авторов

2020, 55 мин
Постер к фильму Есенин глазами современников. Сергей Есенин, Коллектив авторов 2020

Есенин глазами современников. Сергей Есенин, Коллектив авторов

2020, 120 мин
Постер к фильму Есенин С. Страна негодяев в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Сергей Есенин,Дмитрий Быков 2020

Есенин С. Страна негодяев в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Сергей Есенин,Дмитрий Быков

2020, 125 мин
Постер к фильму Избранные стихотворения. Сергей Есенин 2020

Избранные стихотворения. Сергей Есенин

2020, 147 мин
Постер к фильму Маленькие поэмы. Сергей Есенин 2020

Маленькие поэмы. Сергей Есенин

2020, 143 мин
Постер к фильму Не жалею, не зову, не плачу. Сергей Есенин 2020

Не жалею, не зову, не плачу. Сергей Есенин

2020, 95 мин
Постер к фильму От А до Я. Часть первая 2020

От А до Я. Часть первая

2020, 384 мин
Постер к фильму Полное собрание стихотворений. Сергей Есенин 2020

Полное собрание стихотворений. Сергей Есенин

2020, 519 мин
Постер к фильму Поэтические вечера. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Михаил Лермонтов 2020

Поэтические вечера. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Михаил Лермонтов

2020, 329 мин
Постер к фильму Стихи для внекла�ссного чтения. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Иван Бунин,Михаил Лермонтов,Александр Блок,Иван Крылов,Николай Некрасов,Афанасий Фет,Яков Полонский,Александр Плещеев,Алексей Кольцов,Аполлон Майков,Владимир Маяковский 2020

Стихи для внеклассного чтения. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Иван Бунин,Михаил Лермонтов,Александр Блок,Иван Крылов,Николай Некрасов,Афанасий Фет,Яков Полонский,Александр Плещеев,Алексей Кольцов,Аполлон Майков,Владимир Маяковский

2020, 278 мин
Постер к фильму Стихи. Сергей Есенин 2020

Стихи. Сергей Есенин

2020, 429 мин
Постер к фильму Стихи. Читает Вера Павлова. Сергей Есенин 2020

Стихи. Читает Вера Павлова. Сергей Есенин

2020, 59 мин
Постер к фильму Страна негодяев. Аудиоспектакль. Сергей Есенин 2022

Страна негодяев. Аудиоспектакль. Сергей Есенин

2022, 42 мин