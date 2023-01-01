Сергей Есенин: аудиокниги
Голоса, зазвучавшие вновь. Записи 1908-1950 годов. Коллектив авторов
2020, 55 мин
Есенин глазами современников. Сергей Есенин, Коллектив авторов
2020, 120 мин
Есенин С. Страна негодяев в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Сергей Есенин,Дмитрий Быков
2020, 125 мин
Избранные стихотворения. Сергей Есенин
2020, 147 мин
Маленькие поэмы. Сергей Есенин
2020, 143 мин
Не жалею, не зову, не плачу. Сергей Есенин
2020, 95 мин
От А до Я. Часть первая
2020, 384 мин
Полное собрание стихотворений. Сергей Есенин
2020, 519 мин
Поэтические вечера. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Михаил Лермонтов
2020, 329 мин
Стихи для внеклассного чтения. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Иван Бунин,Михаил Лермонтов,Александр Блок,Иван Крылов,Николай Некрасов,Афанасий Фет,Яков Полонский,Александр Плещеев,Алексей Кольцов,Аполлон Майков,Владимир Маяковский
2020, 278 мин
Стихи. Сергей Есенин
2020, 429 мин
Стихи. Читает Вера Павлова. Сергей Есенин
2020, 59 мин
Страна негодяев. Аудиоспектакль. Сергей Есенин
2022, 42 мин