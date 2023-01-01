WinkВсе подборкиРусская литература
Русская литература
Див Тайной канцелярии. Виктор Дашкевич
2024, 70 мин
Казнь Тропмана. Иван Тургенев
2021, 58 мин
Бретёр. Иван Тургенев
2021, 81 мин
Крылов и его басни. Иван Тургенев
2021, 4 мин
Пунин и Бабурин. Иван Тургенев
2021, 43 мин
Разговор на большой дороге. Иван Тургенев
2021, 40 мин
Дворянское гнездо. Иван Тургенев
2023, 452 мин
Стихотворения в прозе. Иван Тургенев
2022, 200 мин
Степной король Лир. Иван Тургенев
2022, 213 мин
6.2
Три года в аду. Как Светлана Богачева украла мою жизнь. Таня Щукина
2024, 632 мин
Храм Темного предка. Татьяна Степанова
2024, 798 мин
Кафедра. Ирина Грекова
1978, 661 мин
6.8
Холодные глаза. Ислам Ханипаев
2022, 823 мин
Анна Каренина. Лев Толстой
1878, 626 мин
Отцы и дети. Иван Тургенев
2022, 411 мин
Дело об убийстве, или Отель «У погибшего альпиниста». Аркадий и Борис Стругацкие
1969, 526 мин
Рудин. Иван Тургенев
2021, 255 мин
Первая любовь. Иван Тургенев
2021, 162 мин
Шинель + лекция Дмитрия Быкова. Николай Гоголь
2018, 99 мин
Завтрак у предводителя. Иван Тургенев
2014, 51 мин
Бурмистр. Иван Тургенев
2014, 30 мин
Капитанская дочка (аудиоспектакль). Александр Пушкин
2014, 87 �мин
Шинель (аудиоспектакль). Николай Гоголь
2014, 40 мин
Месяц в деревне. Иван Тургенев
2014, 64 мин
Нахлебник (спектакль). Иван Тургенев
2013, 131 мин
Анна Каренина. Лев Толстой
1878, 869 мин
Бедная Лиза. Наталья, боярская дочь. Марфа-посадница, или покорение Новагорода. Николай Карамзин
2010, 328 мин
Горе от ума. Александр Грибоедов
1824, 132 мин
Из записок охотника: Чертопханов и Недопюскин. Два помещика. Ермолай и мельничиха. Иван Тургенев
2009, 99 мин
Из записок охотника: Касьян с Красивой мечи. Конец Чертопханова. Контора. Иван Тургенев
2009, 170 мин
Из записок охотника: Гамлет Щигровского уезда. Хорь и Калиныч. Петр Петрович Каратаев. Иван Тургенев
2009, 136 мин
Из записок охотника: Бирюк. Бежин луг. Бурмистр. Иван Тургенев
2009, 145 мин
Муму. Иван Тургенев
2009, 66 мин
Ася. Иван Тургенев
2009, 106 мин
Повести: Шинель. Пропавшая грамота. Майская Ночь, или Утопленница. Николай Гоголь
2009, 199 мин
Слабое сердце. Федор Достоевский
2024, 118 мин
7.0
Алиса Селезнева. Сто лет тому вперед. Кир Булычев
2024, 508 мин
Мальчик у Христа на елке. Федор Достоевский
2024, 19 мин
5.9
Подлинная история Анны Карениной. Павел Басинский
2024, 695 мин
Relics. Раннее и неизданное. Виктор Пелевин
2024, 510 мин
Бесы. Федор Достоевский
2024, 153 мин
Ведьмин экзамен. Саша Арсланова
2024, 547 мин
Униженные и оскорбленные. Федор Достоевский
2024, 955 мин
Достоевский. Мысли на каждый день. Федор Достоевский
2024, 112 мин
Лихо. Двенадцать железных цепей. Яна Лехчина
2024, 598 мин
Братья Карамазовы. Федор Достоевский
2024, 1564 мин
7.6
Манюня едет на концерт. Наринэ Абгарян
2024, 117 мин
Во главе кошмаров. Лия Арден
2024, 1306 мин