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Русская литература

Русская литература

Аудиокниги
Постер к фильму Див Тайной канцелярии. Виктор Дашкевич 2024

Див Тайной канцелярии. Виктор Дашкевич

2024, 70 мин
Постер к фильму Казнь Тропмана. Иван Тургенев 2021

Казнь Тропмана. Иван Тургенев

2021, 58 мин
Постер к фильму Бретёр. Иван Тургенев 2021

Бретёр. Иван Тургенев

2021, 81 мин
Постер к фильму Крылов и его басни. Иван Тургенев 2021

Крылов и его басни. Иван Тургенев

2021, 4 мин
Постер к фильму Пунин и Бабурин. Иван Тургенев 2021

Пунин и Бабурин. Иван Тургенев

2021, 43 мин
Постер к фильму Разговор на большой дороге. Иван Тургенев 2021

Разговор на большой дороге. Иван Тургенев

2021, 40 мин
Постер к фильму Дворянское гнездо. Иван Тургенев 2023

Дворянское гнездо. Иван Тургенев

2023, 452 мин
Постер к фильму Стихотворения в прозе. Иван Тургенев 2022

Стихотворения в прозе. Иван Тургенев

2022, 200 мин
Постер к фильму Степной король Лир. Иван Тургенев 2022

Степной король Лир. Иван Тургенев

2022, 213 мин
Постер к фильму Три года в аду. Как Светлана Богачева украла мою жизнь. Таня Щукина 2024
6.2

Три года в аду. Как Светлана Богачева украла мою жизнь. Таня Щукина

2024, 632 мин
Постер к фильму Храм Темного предка. Татьяна Степанова 2024

Храм Темного предка. Татьяна Степанова

2024, 798 мин
Постер к фильму Кафедра. Ирина Грекова 1978

Кафедра. Ирина Грекова

1978, 661 мин
Постер к фильму Холодные глаза. Ислам Ханипаев 2022
6.8

Холодные глаза. Ислам Ханипаев

2022, 823 мин
Постер к фильму Анна Каренина. Лев Толстой 1878

Анна Каренина. Лев Толстой

1878, 626 мин
Постер к фильму Отцы и дети. Иван Тургенев 2022

Отцы и дети. Иван Тургенев

2022, 411 мин
Постер к фильму Дело об убийстве, или Отель «У погибшего альпиниста». Аркадий и Борис Стругацкие 1969

Дело об убийстве, или Отель «У погибшего альпиниста». Аркадий и Борис Стругацкие

1969, 526 мин
Постер к фильму Рудин. Иван Тургенев 2021

Рудин. Иван Тургенев

2021, 255 мин
Постер к фильму Первая любовь. Иван Тургенев 2021

Первая любовь. Иван Тургенев

2021, 162 мин
Постер к фильму Шинель + лекция Дмитрия Быкова. Николай Гоголь 2018

Шинель + лекция Дмитрия Быкова. Николай Гоголь

2018, 99 мин
Постер к фильму Завтрак у предводителя. Иван Тургенев 2014

Завтрак у предводителя. Иван Тургенев

2014, 51 мин
Постер к фильму Бурмистр. Иван Тургенев 2014

Бурмистр. Иван Тургенев

2014, 30 мин
Постер к фильму Капитанская дочка (аудиоспектакль). Александр Пушкин 2014

Капитанская дочка (аудиоспектакль). Александр Пушкин

2014, 87 мин
Постер к фильму Шинель (аудиоспектакль). Николай Гоголь 2014

Шинель (аудиоспектакль). Николай Гоголь

2014, 40 мин
Постер к фильму Месяц в деревне. Иван Тургенев 2014

Месяц в деревне. Иван Тургенев

2014, 64 мин
Постер к фильму Нахлебник (спектакль). Иван Тургенев 2013

Нахлебник (спектакль). Иван Тургенев

2013, 131 мин
Постер к фильму Анна Каренина. Лев Толстой 1878

Анна Каренина. Лев Толстой

1878, 869 мин
Постер к фильму Бедная Лиза. Наталья, боярская дочь. Марфа-посадница, или покорение Новагорода. Николай Карамзин 2010

Бедная Лиза. Наталья, боярская дочь. Марфа-посадница, или покорение Новагорода. Николай Карамзин

2010, 328 мин
Постер к фильму Горе от ума. Александр Грибоедов 1824

Горе от ума. Александр Грибоедов

1824, 132 мин
Постер к фильму Из записок охотника: Чертопханов и Недопюскин. Два помещика. Ермолай и мельничиха. Иван Тургенев 2009

Из записок охотника: Чертопханов и Недопюскин. Два помещика. Ермолай и мельничиха. Иван Тургенев

2009, 99 мин
Постер к фильму Из записок охотника: Касьян с Красивой мечи. Конец Чертопханова. Контора. Иван Тургенев 2009

Из записок охотника: Касьян с Красивой мечи. Конец Чертопханова. Контора. Иван Тургенев

2009, 170 мин
Постер к фильму Из записок охотника: Гамлет Щигровского уезда. Хорь и Калиныч. Петр Петрович Каратаев. Иван Тургенев 2009

Из записок охотника: Гамлет Щигровского уезда. Хорь и Калиныч. Петр Петрович Каратаев. Иван Тургенев

2009, 136 мин
Постер к фильму Из записок охотника: Бирюк. Бежин луг. Бурмистр. Иван Тургенев 2009

Из записок охотника: Бирюк. Бежин луг. Бурмистр. Иван Тургенев

2009, 145 мин
Постер к фильму Муму. Иван Тургенев 2009

Муму. Иван Тургенев

2009, 66 мин
Постер к фильму Ася. Иван Тургенев 2009

Ася. Иван Тургенев

2009, 106 мин
Постер к фильму Повести: Шинель. Пропавшая грамота. Майская Ночь, или Утопленница. Николай Го�голь 2009

Повести: Шинель. Пропавшая грамота. Майская Ночь, или Утопленница. Николай Гоголь

2009, 199 мин
Постер к фильму Слабое сердце. Федор Достоевский 2024

Слабое сердце. Федор Достоевский

2024, 118 мин
Постер к фильму Алиса Селезнева. Сто лет тому вперед. Кир Булычев 2024
7.0

Алиса Селезнева. Сто лет тому вперед. Кир Булычев

2024, 508 мин
Постер к фильму Мальчик у Христа на елке. Федор Достоевский 2024

Мальчик у Христа на елке. Федор Достоевский

2024, 19 мин
Постер к фильму Подлинная история Анны Карениной. Павел Басинский 2024
5.9

Подлинная история Анны Карениной. Павел Басинский

2024, 695 мин
Постер к фильму Relics. Раннее и неизданное. Виктор Пелевин 2024

Relics. Раннее и неизданное. Виктор Пелевин

2024, 510 мин
Постер к фильму Бесы. Федор Достоевский 2024

Бесы. Федор Достоевский

2024, 153 мин
Постер к фильму Ведьмин экзамен. Саша Арсланова 2024

Ведьмин экзамен. Саша Арсланова

2024, 547 мин
Постер к фильму Униженные и оскорбленные. Федор Достоевский 2024

Униженные и оскорбленные. Федор Достоевский

2024, 955 мин
Постер к фильму Достоевский. Мысли на каждый день. Федор Достоевский 2024

Достоевский. Мысли на каждый день. Федор Достоевский

2024, 112 мин
Постер к фильму Лихо. Двенадцать железных цепей. Яна Лехчина 2024

Лихо. Двенадцать железных цепей. Яна Лехчина

2024, 598 мин
Постер к фильму Братья Карамазовы. Федор Достоевский 2024

Братья Карамазовы. Федор Достоевский

2024, 1564 мин
Постер к фильму Манюня едет на концерт. Наринэ Абгарян 2024
7.6

Манюня едет на концерт. Наринэ Абгарян

2024, 117 мин
Постер к фильму Во главе кошмаров. Лия Арден 2024

Во главе кошмаров. Лия Арден

2024, 1306 мин