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Любимые фильмы из детства наших родителей

Любимые фильмы из детства наших родителей

Классика детского кинематографа родом из СССР.

Для детей
Постер к фильму Республика ШКИД 1966
9.6

Республика ШКИД

1966, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Где это видано, где это слыхано 1973
9.0

Где это видано, где это слыхано

1973, 24 мин
Бесплатно
Постер к фильму Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен 1964
9.7

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

1964, 70 мин
Постер к фильму Старая, старая сказка 1968
9.4

Старая, старая сказка

1968, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сказка о потерянном времени 1964
9.5

Сказка о потерянном времени

1964, 75 мин
Постер к фильму Золушка 1947
9.4

Золушка

1947, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мама 1976
9.7

Мама

1976, 83 мин
Постер к фильму Сказка странствий 1983
8.9

Сказка странствий

1983, 105 мин
Постер к фильму Новогодние приключения Маши и Вити 1975
9.5

Новогодние приключения Маши и Вити

1975, 66 мин
Бесплатно
Постер к фильму Старик Хоттабыч 1956
9.5

Старик Хоттабыч

1956, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Город мастеров 1965
9.1

Город мастеров

1965, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Боба и слон 1972
8.8

Боба и слон

1972, 63 мин
Бесплатно
Постер к фильму Как Иванушка-дурачок за чудом ходил 1977
9.2

Как Иванушка-дурачок за чудом ходил

1977, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три толстяка 1966
9.2

Три толстяка

1966, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Илья Муромец 1956
9.5

Илья Муромец

1956, 86 мин
Постер к фильму Внимание, черепаха! 1969
8.8

Внимание, черепаха!

1969, 81 мин
Постер к фильму Снежная королева 1966
9.2

Снежная королева

1966, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сказка о царе Салтане 1966
9.3

Сказка о царе Салтане

1966, 85 мин
Постер к фильму Рысь возвращается 1986
9.4

Рысь возвращается

1986, 67 мин
Постер к фильму Барбос в гостях у Бобика 1964
8.9

Барбос в гостях у Бобика

1964, 21 мин
Бесплатно
Постер к фильму Девочка и крокодил 1956
8.7

Девочка и крокодил

1956, 63 мин
Бесплатно
Постер к фильму Друг мой, Колька!.. 1961
9.1

Друг мой, Колька!..

1961, 82 мин
Постер к фильму Звездный мальчик 1957
9.6

Звездный мальчик

1957, 72 мин
Постер к фильму Миколка-паровоз 1956
8.9

Миколка-паровоз

1956, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Веселое сновидение, или Смех и слезы 1976
9.0

Веселое сновидение, или Смех и слезы

1976, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ослиная шкура 1982
9.2

Ослиная шкура

1982, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Братья Комаровы 1961
8.6

Братья Комаровы

1961, 55 мин
Бесплатно
Постер к фильму Нахаленок 1961
8.7

Нахаленок

1961, 54 мин
Постер к фильму Айболит-66 1967
8.5

Айболит-66

1967, 97 мин
Постер к фильму Подзорная труба 1973
9.2

Подзорная труба

1973, 17 мин
Бесплатно
Постер к фильму Снегурочка 1968
9.2

Снегурочка

1968, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Совсем пропащий 1973
8.3

Совсем пропащий

1973, 99 мин
Постер к фильму Золотой ключик 1939
9.0

Золотой ключик

1939, 75 мин
Постер к фильму Царевич Проша 1974
8.7

Царевич Проша

1974, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Принц и нищий 1972
8.8

Принц и нищий

1972, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Снежная сказка 1959
8.4

Снежная сказка

1959, 66 мин
Постер к фильму Пожар во флигеле 1973
9.0

Пожар во флигеле

1973, 17 мин
Бесплатно
Постер к фильму Большой трамплин 1973
9.1

Большой трамплин

1973, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мы с Вулканом 1969
9.2

Мы с Вулканом

1969, 65 мин
Бесплатно
Постер к фильму Этот негодяй Сидоров 1983
8.6

Этот негодяй Сидоров

1983, 61 мин
Бесплатно
Постер к фильму Необыкновенные приключения Карика и Вали 1987
9.0

Необыкновенные приключения Карика и Вали

1987, 126 мин
Бесплатно
Постер к фильму И вот пришел Бумбо... 1984
8.3

И вот пришел Бумбо...

1984, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пеппи Длинный Чулок 1984
9.5

Пеппи Длинный Чулок

1984, 122 мин
Постер к фильму Сказка про влюбленного маляра 1987
8.7

Сказка про влюбленного маляра

1987, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дети партизана 1954
9.1

Дети партизана

1954, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Весенняя сказка 1971
8.8

Весенняя сказка

1971, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пущик едет в Прагу 1965
9.3

Пущик едет в Прагу

1965, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Маринка, Янка и Тайны Королевского Замка 1976
8.6

Маринка, Янка и Тайны Королевского Замка

1976, 79 мин
Бесплатно