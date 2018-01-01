WinkВсе подборкиЛюбимые фильмы из детства наших родителей
Любимые фильмы из детства наших родителей
Классика детского кинематографа родом из СССР.
9.6
Республика ШКИД
1966, 97 мин
Бесплатно
9.0
Где это видано, где это слыхано
1973, 24 мин
Бесплатно
9.7
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
1964, 70 мин
9.4
Старая, старая сказка
1968, 91 мин
Бесплатно
9.5
Сказка о потерянном времени
1964, 75 мин
9.4
Золушка
1947, 78 мин
Бесплатно
9.7
Мама
1976, 83 мин
8.9
Сказка странствий
1983, 105 мин
9.5
Новогодние приключения Маши и Вити
1975, 66 мин
Бесплатно
9.5
Старик Хоттабыч
1956, 80 мин
Бесплатно
9.1
Город мастеров
1965, 79 мин
Бесплатно
8.8
Боба и слон
1972, 63 мин
Бесплатно
9.2
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
1977, 85 мин
Бесплатно
9.2
Три толстяка
1966, 85 мин
Бесплатно
9.5
Илья Муромец
1956, 86 мин
8.8
Внимание, черепаха!
1969, 81 мин
9.2
Снежная королева
1966, 79 мин
Бесплатно
9.3
Сказка о царе Салтане
1966, 85 мин
9.4
Рысь возвращается
1986, 67 мин
8.9
Барбос в гостях у Бобика
1964, 21 мин
Бесплатно
8.7
Девочка и крокодил
1956, 63 мин
Бесплатно
9.1
Друг мой, Колька!..
1961, 82 мин
9.6
Звездный мальчик
1957, 72 мин
8.9
Миколка-паровоз
1956, 88 мин
Бесплатно
9.0
Веселое сновидение, или Смех и слезы
1976, 124 мин
Бесплатно
9.2
Ослиная шкура
1982, 79 мин
Бесплатно
8.6
Братья Комаровы
1961, 55 мин
Бесплатно
8.7
Нахаленок
1961, 54 мин
8.5
Айболит-66
1967, 97 мин
9.2
Подзорная труба
1973, 17 мин
Бесплатно
9.2
Снегурочка
1968, 87 мин
Бесплатно
8.3
Совсем пропащий
1973, 99 мин
9.0
Золотой ключик
1939, 75 мин
8.7
Царевич Проша
1974, 84 мин
Бесплатно
8.8
Принц и нищий
1972, 74 мин
Бесплатно
8.4
Снежная сказка
1959, 66 мин
9.0
Пожар во флигеле
1973, 17 мин
Бесплатно
9.1
Большой трамплин
1973, 74 мин
Бесплатно
9.2
Мы с Вулканом
1969, 65 мин
Бесплатно
8.6
Этот негодяй Сидоров
1983, 61 мин
Бесплатно
9.0
Необыкновенные приключения Карика и Вали
1987, 126 мин
Бесплатно
8.3
И вот пришел Бумбо...
1984, 73 мин
Бесплатно
9.5
Пеппи Длинный Чулок
1984, 122 мин
8.7
Сказка про влюбленного маляра
1987, 75 мин
Бесплатно
9.1
Дети партизана
1954, 77 мин
Бесплатно
8.8
Весенняя сказка
1971, 79 мин
Бесплатно
9.3
Пущик едет в Прагу
1965, 85 мин
Бесплатно
8.6
Маринка, Янка и Тайны Королевского Замка
1976, 79 мин
Бесплатно