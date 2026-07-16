8.7
Туда
2025, 104 мин
8.3
Один настоящий день
2022, 99 мин
Бесплатно
9.2
Ледокол
2016, 118 мин
7.9
Родина
2015, 119 мин
8.4
Саранча
2013, 118 мин
9.4
Елки 3
2013, 93 мин
Бесплатно
8.2
Привычка расставаться
2013, 79 мин
9.3
Сталинград
2013, 125 мин
Бесплатно
8.5
Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу
2013, 99 мин
Бесплатно
7.6
Обитаемый остров. Планета Саракш
2012, 119 мин
Бесплатно
9.4
Мамы
2012, 101 мин
Бесплатно
9.5
Елки 2
2011, 96 мин
Бесплатно
7.5
Фобос. Клуб страха
2010, 78 мин
Бесплатно
8.3
Обитаемый остров. Схватка
2009, 102 мин
Бесплатно
8.3
Обитаемый остров
2008, 116 мин
Бесплатно