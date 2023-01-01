WinkВсе подборкиПедро Раул (Гояс)
Педро Раул (Гояс)
№2 по системе гол+пас чемпионата Бразилии 2022.
7.8
Сан-Паулу - Гояс
2022, 3 мин
7.8
Гояс - Палмейрас
2022, 6 мин
7.8
Гояс - Сеара
2022, 3 мин
7.8
Аваи - Гояс
2022, 4 мин
7.8
Лучшие моменты 2022. Гояс - Фламенго
2022, 3 мин
7.8
Куяба - Гояс
2022, 1 мин
7.8
Ред Булл Брагантино - Гояс
2022, 3 мин
7.8
Гояс - Атлетико Паранаэнсэ
2022, 3 мин
7.8
Интернасьонал - Гояс
2022, 10 мин
7.8
Атлетико Паранаэнсэ - Гояс
2022, 7 мин
7.8
Гояс - Коритиба
2022, 4 мин
7.8
Атлетико Минейро - Гояс
2022, 3 мин
7.8
Форталеза - Гояс
2022, 3 мин
7.8
Сантос - Гояс
2022, 3 мин
7.8
Гояс - Флуминенсэ
2022, 4 мин
7.8
Ботафогу - Гояс
2022, 4 мин
7.8
Гояс - Куяба
2022, 3 мин