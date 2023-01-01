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Педро Раул (Гояс)

Педро Раул (Гояс)

№2 по системе гол+пас чемпионата Бразилии 2022.

Постер к эпизоду Сан-Паулу - Гояс 2022
7.8

Сан-Паулу - Гояс

2022, 3 мин
Постер к эпизоду Гояс - Палмейрас 2022
7.8

Гояс - Палмейрас

2022, 6 мин
Постер к эпизоду Гояс - Сеара 2022
7.8

Гояс - Сеара

2022, 3 мин
Постер к эпизоду Аваи - Гояс 2022
7.8

Аваи - Гояс

2022, 4 мин
Постер к эпизоду Лучшие моменты 2022. Гояс - Фламенго 2022
7.8

Лучшие моменты 2022. Гояс - Фламенго

2022, 3 мин
Постер к эпизоду Куяба - Гояс 2022
7.8

Куяба - Гояс

2022, 1 мин
Постер к эпизоду Ред Булл Брагантино - Гояс 2022
7.8

Ред Булл Брагантино - Гояс

2022, 3 мин
Постер к эпизоду Гояс - Атлетико Паранаэнсэ 2022
7.8

Гояс - Атлетико Паранаэнсэ

2022, 3 мин
Постер к эпизоду Интернасьонал - Гояс 2022
7.8

Интернасьонал - Гояс

2022, 10 мин
Постер к эпизоду Атлетико Паранаэнсэ - Гояс 2022
7.8

Атлетико Паранаэнсэ - Гояс

2022, 7 мин
Постер к эпизоду Гояс - Коритиба 2022
7.8

Гояс - Коритиба

2022, 4 мин
Постер к эпизоду Атлетико Минейро - Гояс 2022
7.8

Атлетико Минейро - Гояс

2022, 3 мин
Постер к эпизоду Форталеза - Гояс 2022
7.8

Форталеза - Гояс

2022, 3 мин
Постер к эпизоду Сантос - Гояс 2022
7.8

Сантос - Гояс

2022, 3 мин
Постер к эпизоду Гояс - Флуминенсэ 2022
7.8

Гояс - Флуминенсэ

2022, 4 мин
Постер к эпизоду Ботафогу - Гояс 2022
7.8

Ботафогу - Гояс

2022, 4 мин
Постер к эпизоду Гояс - Куяба 2022
7.8

Гояс - Куяба

2022, 3 мин