WinkВсе подборкиПаулиньо (Атлетико Минейро)
Паулиньо (Атлетико Минейро)
№3 по системе гол+пас чемпионата Бразилии 2023.
7.8
Баия - Атлетико Минейро
2023, 9 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Сан Паулу
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Фламенго - Атлетико Минейро
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Коринтианс - Атлетико Минейро
2023, 6 �мин
Бесплатно
7.8
Америка Минейро - Атлетико Минейро
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Форталеза
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Флуминенсэ
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Палмейрас - Атлетико Минейро
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Куяба
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Ботафогу
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Паранаэнсэ - Атлетико Минейро
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Сантос
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Баия
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Фламенго
2023, 3 мин
Бесплатно