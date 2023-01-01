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Остальные турниры по единоборствам
Смотрите зрелищные турниры по кикбоксингу, смешанным единоборствам, киокусинкай и тхэквондо
ФКР ПРО 10. Сезон 1
2025
7.4
Naiza FC 68
2024
7.8
Битва в горах. Сезон 1
2024
8.5
RCC Kyokushin Fight 3. Сезон 1
2024
8.0
RCC Taekwon-do PRO
2024
8.2
Pravda Boxing. Сезон 1
2024
8.0
ФКР ПРО 9. Сезон 1
2024
7.8
BFC 75. Сезон 1
2023
8.5
BFC 74. Сезон 1
2023
8.4
BFC 73. Сезон 1
2023
8.7
Eagle FC 53. Сезон 1
2023
8.7
BFC 72. Сезон 1
2023
8.2
Кикбоксинг. Кубок с�тран ШОС 2023. Сезон 1
2023
8.0
Eagle FC 51. Сезон 1
2022