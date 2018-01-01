О школе и школьниках

WinkВсе подборкиО школе и школьниках
8.9
Чудак из пятого «Б»
1972, 84 мин
Бесплатно
9.6
Республика ШКИД
1966, 97 мин
Бесплатно
9.5
Гостья из будущего
1984
8.7
Суперучилка
2018, 84 мин
Бесплатно
8.9
Ох уж эта Настя!
1971, 72 мин
Бесплатно
9.2
Первоклассница
1948, 67 мин
Бесплатно
9.1
Помогите, я уменьшил своих друзей!
2021, 93 мин
9.1
Помогите, я уменьшил свою училку!
2015, 97 мин
8.2
Королевство полной луны
2012, 89 мин
Бесплатно
9.3
Артек. Большое путешествие
2021, 98 мин
Бесплатно
8.8
Отряд Таганок
2021, 86 мин
Бесплатно
9.2
Частное пионерское. Ура, каникулы!!!
2015, 99 мин
8.8
Нормальный только я
2021, 94 мин
9.3
Частное пионерское
2013, 100 мин
9.1
Дети леса
2024, 98 мин
9.0
Утро без отметок
1983, 65 мин
Бесплатно
8.8
Охотники за сокровищами
2024, 88 мин
Бесплатно
8.8
Сокровища Ермака
2018, 91 мин
Бесплатно
8.6
Этот негодяй Сидоров
1983, 61 мин
Бесплатно
8.4
Летние каникулы, или Как спасти город
2023, 74 мин
Бесплатно
8.4
Космический мальчик
2021, 92 мин
Бесплатно
8.9
Весенняя Олимпиада, или Начальник хора
1979, 66 мин
Бесплатно
8.6
Дневник мамы первоклассника
2014, 78 мин
7.2
Гостья из космоса
2024, 70 мин
Бесплатно
8.0
Мы не дети
2025, 81 мин
8.0
ШКЛТ
2022