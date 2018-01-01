WinkВсе подборкиМедитативные фильмы
Медитативные фильмы
Кино с размеренным ритмом и деликатной драмой, которое рассказывает о близости между людьми, о поиске счастья и любви
8.0
Идеальные дни
2023, 119 мин
Бесплатно
8.0
Камон Камон
2021, 104 мин
Бесплатно
8.6
Рецепт любви
2023, 135 мин
8.3
Остров Арарат
2025, 112 мин
7.2
Отец мать сестра брат
2025, 106 мин
7.6
Родственные души
2024, 84 мин
7.7
Древо жизни
2010, 132 мин
6.5
Ласточка
2024, 121 мин
8.6
Билет в счастливую жизнь
2025, 95 мин
6.5
Планета Джанет
2023, 108 мин
Бесплатно
7.9
Счастливые дни
2023, 83 мин
Бесплатно