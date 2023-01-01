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Люди и блоги

Люди и блоги

Постер к эпизоду Дети Нарушают Правила 24 Часа! Челлендж пошел не по плану… 2022
8.8

Дети Нарушают Правила 24 Часа! Челлендж пошел не по плану…

2022, 13 мин
Постер к эпизоду Милана и Мама МЕНЯЮТСЯ ЖИЗНЯМИ на 24 Часа! **они об этом пожалели** 2022
8.8

Милана и Мама МЕНЯЮТСЯ ЖИЗНЯМИ на 24 Часа! **они об этом пожалели**

2022, 8 мин
Постер к эпизоду Милана живёт БЕЗ ТЕЛЕФОНА 24 Часа! Ей стало скучно? 2022
8.8

Милана живёт БЕЗ ТЕЛЕФОНА 24 Часа! Ей стало скучно?

2022, 12 мин
Постер к эпизоду Брат УПРАВЛЯЕТ ЖИЗНЬЮ Миланы 24 Часа! **челлендж пошёл не по плану** 2022
8.8

Брат УПРАВЛЯЕТ ЖИЗНЬЮ Миланы 24 Часа! **челлендж пошёл не по плану**

2022, 10 мин
Постер к эпизоду Последний, кто ПОКИНЕТ КРОВАТЬ, получит СЕКРЕТНЫЙ ПРИЗ! **очень сложно** 2022
8.8

Последний, кто ПОКИНЕТ КРОВАТЬ, получит СЕКРЕТНЫЙ ПРИЗ! **очень сложно**

2022, 12 мин
Постер к эпизоду ПРАВДА или ЛОЖЬ! ПРОЖАРКА: Миланы Филимоновой 2022
8.8

ПРАВДА или ЛОЖЬ! ПРОЖАРКА: Миланы Филимоновой

2022, 6 мин
Постер к эпизоду Милана заказала 15 СТРАННЫХ ВЕЩЕЙ из магазинов! **Я в шоке** 2022
8.8

Милана заказала 15 СТРАННЫХ ВЕЩЕЙ из магазинов! **Я в шоке**

2022, 14 мин
Постер к эпизоду Короче: ЗИМНИЕ СТРАХИ 2024 2022
8.8

Короче: ЗИМНИЕ СТРАХИ 2024

2022, 21 мин
Постер к эпизоду Еда в КОРОБКЕ НАСТОЯЩАЯ vs ИГРУШЕЧНАЯ ! 2022
8.8

Еда в КОРОБКЕ НАСТОЯЩАЯ vs ИГРУШЕЧНАЯ !

2022, 8 мин
Постер к эпизоду ЕДА ДОМАШНЯЯ vs РЕСТОРАНАЯ на НОВЫЙ ГОД! / FAMILY BOX 2022
8.8

ЕДА ДОМАШНЯЯ vs РЕСТОРАНАЯ на НОВЫЙ ГОД! / FAMILY BOX

2022, 10 мин
Постер к эпизоду 100 Самых МИЛЫХ МАЛЫШЕЙ! 2022
8.8

100 Самых МИЛЫХ МАЛЫШЕЙ!

2022, 3 мин
Постер к эпизоду ШАВЕРМА ИМПРОВИЗАЦИЯ - не Вижу, не Слышу, не Говорю! 2022
8.8

ШАВЕРМА ИМПРОВИЗАЦИЯ - не Вижу, не Слышу, не Говорю!

2022, 21 мин
Постер к эпизоду КТО КАК СИДИТ с МАЛЫШОМ? 2022
8.8

КТО КАК СИДИТ с МАЛЫШОМ?

2022, 3 мин
Постер к эпизоду Милана и Мама МЕНЯЮТСЯ ЖИЗНЯМИ на 24 Часа! **они об этом пожалели** 2022
8.8

Милана и Мама МЕНЯЮТСЯ ЖИЗНЯМИ на 24 Часа! **они об этом пожалели**

2022, 18 мин
Постер к эпизоду Милана живет БЕЗ ТЕЛЕФОНА 24 Часа! Ей стало скучно? 2022
8.8

Милана живет БЕЗ ТЕЛЕФОНА 24 Часа! Ей стало скучно?

2022, 10 мин
Постер к эпизоду ПРАВДА или ЛОЖЬ! ПРОЖАРКА: Миланы Филимоновой 2022
8.8

ПРАВДА или ЛОЖЬ! ПРОЖАРКА: Миланы Филимоновой

2022, 12 мин
Постер к эпизоду ЖИЗА: Как КАЖДЫЙ ПРЯЧЕТ ПОДАРКИ на НГ?! 2022
8.8

ЖИЗА: Как КАЖДЫЙ ПРЯЧЕТ ПОДАРКИ на НГ?!

2022, 8 мин
Постер к эпизоду Еда в КОРОБКЕ НАСТОЯЩАЯ vs ИГРУШЕЧНАЯ ! 2022
8.8

Еда в КОРОБКЕ НАСТОЯЩАЯ vs ИГРУШЕЧНАЯ !

2022, 22 мин
Постер к эпизоду ЕДА ДОМАШНЯЯ vs РЕСТОРАНАЯ на НОВЫЙ ГОД! / FAMILY BOX 2022
8.8

ЕДА ДОМАШНЯЯ vs РЕСТОРАНАЯ на НОВЫЙ ГОД! / FAMILY BOX

2022, 29 мин
Постер к эпизоду Милана ГОВОРИТ "ДА" РОДИТЕЛЯМ 24 Часа! **она такого не ожидала** 2022
8.8

Милана ГОВОРИТ "ДА" РОДИТЕЛЯМ 24 Часа! **она такого не ожидала**

2022, 8 мин
Постер к эпизоду ВКУСНЯШКИ СССР vs НАШЕ ВРЕМЯ! Тогда VS Сейчас 2022
8.8

ВКУСНЯШКИ СССР vs НАШЕ ВРЕМЯ! Тогда VS Сейчас

2022, 16 мин
Постер к эпизоду Малыш в Желтом в РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Baby in Yellow! 2022
8.8

Малыш в Желтом в РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Baby in Yellow!

2022, 7 мин
Постер к эпизоду ЕДА МИРА на НОВЫЙ ГОД ЧЕЛЛЕНДЖ! 2022
8.8

ЕДА МИРА на НОВЫЙ ГОД ЧЕЛЛЕНДЖ!

2022, 11 мин
Постер к эпизоду МАЛЫШ ЗАГОВОРИЛ! 2022
8.8

МАЛЫШ ЗАГОВОРИЛ!

2022, 9 мин
Постер к эпизоду СЛИВ СТАРЫХ ВИДЕО и РЕАКЦИЯ НА НИХ! 2022
8.8

СЛИВ СТАРЫХ ВИДЕО и РЕАКЦИЯ НА НИХ!

2022, 16 мин
Постер к эпизоду ОСТАЛСЯ ОДИН С РЕБЕНКОМ! 2022
8.8

ОСТАЛСЯ ОДИН С РЕБЕНКОМ!

2022, 8 мин
Постер к эпизоду СЫН ПЫТАЕТСЯ НАЙТИ РОДИТЕЛЕЙ ВСЛЕПУЮ! Мы в шоке… 2022
8.8

СЫН ПЫТАЕТСЯ НАЙТИ РОДИТЕЛЕЙ ВСЛЕПУЮ! Мы в шоке…

2022, 17 мин
Постер к эпизоду МАГИЯ СЛОВ: Слова - превращаются в нейро-картинки! 2022
8.8

МАГИЯ СЛОВ: Слова - превращаются в нейро-картинки!

2022, 11 мин
Постер к эпизоду Выбери вариант: ✅ или ❌ 2022
8.8

Выбери вариант: ✅ или ❌

2022, 3 мин
Постер к эпизоду РЕАКЦИЯ ЛАКИ на ВОРА! 2022
8.8

РЕАКЦИЯ ЛАКИ на ВОРА!

2022, 10 мин
Постер к эпизоду ПРАНКАНУЛИ ПАПУ Пока он СПАЛ! 2022
8.8

ПРАНКАНУЛИ ПАПУ Пока он СПАЛ!

2022, 3 мин
Постер к эпизоду КАК МЫ ПРОВОДИМ 24 ЧАСА с МАЛЫШОМ! 2022
8.8

КАК МЫ ПРОВОДИМ 24 ЧАСА с МАЛЫШОМ!

2022, 10 мин
Постер к эпизоду КТО ТУТ НЕ ВЫСПАЛСЯ? или ВЕРОНИКА КАК ЗОМБИ 24 ЧАСА! 2022
8.8

КТО ТУТ НЕ ВЫСПАЛСЯ? или ВЕРОНИКА КАК ЗОМБИ 24 ЧАСА!

2022, 6 мин
Постер к эпизоду ПРАНК к ШКОЛЕ: ШОКОЛАДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ vs НАСТОЯЩАЯ! 2022
8.8

ПРАНК к ШКОЛЕ: ШОКОЛАДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ vs НАСТОЯЩАЯ!

2022, 7 мин
Постер к эпизоду Handmade: СЪЕДОБНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ Часть #2 2022
8.8

Handmade: СЪЕДОБНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ Часть #2

2022, 9 мин
Постер к эпизоду ПРАНКИ ДЛЯ ОДНАКЛАСНИКОВ или СЪЕДОБНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ! 2022
8.8

ПРАНКИ ДЛЯ ОДНАКЛАСНИКОВ или СЪЕДОБНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ!

2022, 9 мин
Постер к эпизоду КТО ЛУЧШЕ ЗНАЕТ МИЛАН�У? ШКОЛЬНЫЙ ШОППИНГ ЧЕЛЛЕНДЖ! 2022
8.8

КТО ЛУЧШЕ ЗНАЕТ МИЛАНУ? ШКОЛЬНЫЙ ШОППИНГ ЧЕЛЛЕНДЖ!

2022, 9 мин
Постер к эпизоду ЗАКУПАЕМ ОДЕЖДУ ДЛЯ НОВОРОЖДЕНОГО по ЦВЕТУ! 2022
8.8

ЗАКУПАЕМ ОДЕЖДУ ДЛЯ НОВОРОЖДЕНОГО по ЦВЕТУ!

2022, 11 мин
Постер к эпизоду ОЛДЫ ПОЙМУТ: БИТВА СЛАЙМОВ ОДНОГО ЦВЕТА! 2022
8.8

ОЛДЫ ПОЙМУТ: БИТВА СЛАЙМОВ ОДНОГО ЦВЕТА!

2022, 10 мин
Постер к эпизоду ЕДИМ МОРОЖЕНОГО ОДНОГО ЦВЕТА из ТОРТА! 2022
8.8

ЕДИМ МОРОЖЕНОГО ОДНОГО ЦВЕТА из ТОРТА!

2022, 7 мин
Постер к эпизоду ПИЦЦА ОДНОГО ЦВЕТА ЧЕЛЛЕНДЖ! 2022
8.8

ПИЦЦА ОДНОГО ЦВЕТА ЧЕЛЛЕНДЖ!

2022, 11 мин
Постер к эпизоду *24 ЧАСА в АКВАПАРКЕ* 2022
8.8

*24 ЧАСА в АКВАПАРКЕ*

2022, 16 мин
Постер к эпизоду ЕДА 24 Часа ОДНОГО ЦВЕТА ЧЕЛЛЕНДЖ! 2022
8.8

ЕДА 24 Часа ОДНОГО ЦВЕТА ЧЕЛЛЕНДЖ!

2022, 12 мин
Постер к эпизоду ЧЕЛЛЕНДЖ НА ПЕРЕМОТКЕ ГОВОРЮ на 2X! 2022
8.8

ЧЕЛЛЕНДЖ НА ПЕРЕМОТКЕ ГОВОРЮ на 2X!

2022, 6 мин
Постер к эпизоду ЗАСТРЯЛ на 24 ЧАСА в БУНКЕРЕ! 2022
8.8

ЗАСТРЯЛ на 24 ЧАСА в БУНКЕРЕ!

2022, 12 мин
Постер к эпизоду ОТКРЫЛИ РЕСТОРАН POP iT с ДЕССЕРТАМИ! 2022
8.8

ОТКРЫЛИ РЕСТОРАН POP iT с ДЕССЕРТАМИ!

2022, 10 мин
Постер к эпизоду На 24 ЧАСА ОБМЕНЯЛИСЬ ДЕЛАМИ! ЖЕНА vs МУЖ! 2022
8.8

На 24 ЧАСА ОБМЕНЯЛИСЬ ДЕЛАМИ! ЖЕНА vs МУЖ!

2022, 9 мин
Постер к эпизоду СИМПЛ ДИМПЛ vs POP iT РУЛЕТКА ЧЕЛЛЕНДЖ! 2022
8.8

СИМПЛ ДИМПЛ vs POP iT РУЛЕТКА ЧЕЛЛЕНДЖ!

2022, 14 мин