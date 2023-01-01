WinkВсе подборкиЛуис Суарес (Гремио)
Луис Суарес (Гремио)
№1 по системе гол+пас чемпионата Бразилии 2023.
7.8
Флуминенсэ - Гремио
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Васко да Гама
2023, 5 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Гояс
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Ботафогу - Гремио
2023, 1 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Баия
2023, 1 мин
Бесплатно
7.8
Коритиба - Гремио
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Америка Минейро - Гремио
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Атлетико Паранаэнсэ
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Интернасьонал - Гремио
2023, 6 мин
Бесплатно
7.8
Форталеза - Гремио
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Палмейрас
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Лучшие моменты 2023. Коринтианс - Гремио
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Куяба
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Крузейро
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Флуминенсэ
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Коритиба
2023, 6 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Америка Минейро
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Сан Паулу
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Интернасьонал
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Гремио - Ред Булл Брагантино
2023, 3 мин
Бесплатно