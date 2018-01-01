Wink
Лучшие российские фильмы и сериалы

Постер к фильму Кракен 2025
9.1

Кракен

2025, 133 мин
Постер к фильму Сводишь с ума 2025
9.3

Сводишь с ума

2025, 99 мин
Постер к фильму Батя 2: Дед 2025
8.9

Батя 2: Дед

2025, 84 мин
Постер к фильму Волки 2025
8.4

Волки

2025, 114 мин
Постер к фильму ФакАп 2025
7.6

ФакАп

2025, 15 мин
Постер к фильму Туда 2025
8.7

Туда

2025, 104 мин
Постер к фильму Беги 2025
8.8

Беги

2025, 83 мин
Постер к фильму Красный шелк 2025
8.6

Красный шелк

2025, 145 мин
Постер к фильму Остров Арарат 2025
8.4

Остров Арарат

2025, 112 мин
Постер к фильму Клевый УLove 2025
8.7

Клевый УLove

2025, 84 мин
Постер к фильму Двое в одной жизни, не считая собаки 2025
9.2

Двое в одной жизни, не считая собаки

2025, 109 мин
Постер к фильму Плагиатор 2025
8.8

Плагиатор

2025, 121 мин
Постер к фильму Новогоднее письмо 2025
8.2

Новогоднее письмо

2025, 83 мин
Постер к фильму Шальная императрица 2025
9.1

Шальная императрица

2025, 94 мин
Постер к фильму Яма 2025
6.8

Яма

2025, 24 мин
Постер к фильму Жванецкий 2025
8.7

Жванецкий

2025, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Диодорова. Против течения 2024
9.4

Диодорова. Против течения

2024, 93 мин
Постер к фильму Чистый лист 2024
8.5

Чистый лист

2024, 89 мин
Постер к фильму Точка опоры 2024
8.4

Точка опоры

2024, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Василий 2024
8.6

Василий

2024, 107 мин
Постер к фильму Любовь зла 2024
8.8

Любовь зла

2024, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лед 3 2024
9.5

Лед 3

2024, 134 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сумма квадратов катетов 2024
7.7

Сумма квадратов катетов

2024, 81 мин
Постер к фильму 9 секунд 2024
9.3

9 секунд

2024, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Папа умер в субботу 2024
7.9

Папа умер в субботу

2024, 88 мин
Постер к фильму Пуанты для моей мамы 2024
8.5

Пуанты для моей мамы

2024, 99 мин
Постер к фильму Постучись в мою Тверь 2024
9.0

Постучись в мою Тверь

2024, 91 мин
Постер к фильму По барам 2024
8.3

По барам

2024, 97 мин
Постер к фильму Карина 2024
9.1

Карина

2024, 90 мин
Постер к фильму Кто вызвал аниматора? 2024
8.6

Кто вызвал аниматора?

2024, 104 мин
Постер к фильму Альтернативный выбор 2024
7.4

Альтернативный выбор

2024, 65 мин
Постер к фильму Чума 2023

Чума

2023, 83 мин
Постер к фильму Свет 2023
7.8

Свет

2023, 103 мин
Постер к фильму Молодежка. 10 лет 2023
9.4

Молодежка. 10 лет

2023, 60 мин
Постер к фильму Командир 2023
9.2

Командир

2023, 144 мин
Постер к фильму Тимир 2023
8.3

Тимир

2023, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцуй, Селедка! 2023
8.4

Танцуй, Селедка!

2023, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Фрау 2023
7.3

Фрау

2023, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму У людей так бывает 2023
8.8

У людей так бывает

2023, 94 мин
Постер к фильму Повелитель ветра 2023
9.2

Повелитель ветра

2023, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму За Палыча! 2023
8.9

За Палыча!

2023, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страсти по Матвею 2023
8.9

Страсти по Матвею

2023, 120 мин
Постер к фильму Нюрнберг. Многомерность зла 2023
8.8

Нюрнберг. Многомерность зла

2023, 150 мин
Постер к фильму Русский крест 2023
9.1

Русский крест

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мобилизация 2023
8.0

Мобилизация

2023, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Агата и сыск. Выгодный риск 2023
8.7

Агата и сыск. Выгодный риск

2023, 108 мин
Постер к фильму Баба Мороз и тайна Нового года 2023
9.1

Баба Мороз и тайна Нового года

2023, 96 мин
Постер к фильму Бультерьер 2022
8.8

Бультерьер

2022, 91 мин