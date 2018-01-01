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Лучшие поединки UDAR
Эти парни не умеют драться скучно, вас ждет нечто особенное
9.2
Погодин vs Гаджиев
2025, 30 мин
Бесплатно
8.5
Илич vs Шлеменко
2023, 20 мин
Бесплатно
Шлеменко vs Ковалев
2025, 30 мин
Бесплатно
8.5
Рагозин vs Магомедов
2022, 29 мин
Бесплатно
8.5
Исмаилов vs Шлеменко
2022, 46 мин
Бесплатно
8.5
Штырков vs Насрудинов
2022, 16 мин
Бесплатно
8.5
Буторин vs Пираев
2023, 27 мин
Бесплатно
Алиев vs Вартанян
2025, 29 мин
Бесплатно
Рафиков vs Гончаров
2026, 41 мин
Бесплатно
8.3
Тарасов vs Алеев
2022, 26 мин
Бесплатно
9.2
Ионов vs Фомичёв
2024, 33 мин
Бесплатно