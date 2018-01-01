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Лучшие российские мультфильмы
В подборку входят самые главные премьеры российской анимации последних лет.
9.0
Золушка. Тайна трех желаний
2026, 82 мин
9.4
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, 62 мин
9.1
Геройчики. Незваный гость
2025, 62 мин
9.2
Финник 2
2025, 87 мин
9.2
Мальчик-дельфин 2
2025, 95 мин
Бесплатно
9.1
Доктор Динозавров
2025, 93 мин
7.8
Серафима
2025, 78 мин
9.3
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
2025, 96 мин
9.1
Маракуда
2025, 88 мин
9.1
Три кота. Путешествие во времени
2025, 63 мин
9.3
Лунтик. Возвращение домой
2024, 77 мин
Бесплатно
8.8
Что такое Новый год?
2024, 2 мин
9.2
Три кота. Зимние каникулы
2024, 65 мин
Бесплатно
9.2
Иван Царевич и Серый Волк 6
2024, 81 мин
9.2
Яга и книга заклинаний
2023, 94 мин
Бесплатно
9.2
Великолепная пятерка
2023, 75 мин
9.2
Царевны и Таинственная гостья
2023, 30 мин
9.0
Турбозавры. Зимние приключения
2023, 46 мин
Бесплатно
9.0
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, 45 мин
Бесплатно
9.1
Турбозавры. Год Дракона
2023, 46 мин
Бесплатно
8.9
Принцессы. Сказочный голос
2023, 10 мин
9.1
Смешарики снимают кино
2023, 52 мин
8.4
Северные амуры
2023, 64 мин
9.2
Кощей. Похититель невест
2022, 73 мин
Бесплатно
9.1
Барбоскины Team
2022, 81 мин
Бесплатно
9.2
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, 86 мин
9.0
Турбозавры, вперед!
2022, 45 мин
Бесплатно
9.1
Новогодние волшебности
2022, 9 мин
9.3
Маша и Медведь: 12 месяцев
2022, 22 мин
9.2
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, 74 мин
Бесплатно
9.2
Финник
2022, 83 мин
9.2
Три кота и море приключений
2021, 64 мин
9.3
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
2021, 99 мин
9.0
Вовка и зима в Тридевятом царстве
2021, 7 мин
9.0
Пиноккио. Правдивая история
2021, 90 мин
8.8
Огонек-Огниво
2020, 88 мин
9.4
Конь Юлий и большие скачки
2020, 73 мин
9.2
Барбоскины на даче
2020, 73 мин
7.7
Прыг Скок в поисках сокровищ
2019, 69 мин
Бесплатно
9.3
Умка на елке
2019, 7 мин
9.2
Фиксики против кработов
2019, 82 мин
Бесплатно
9.5
Иван Царевич и Серый Волк 4
2019, 84 мин
9.0
Урфин Джюс возвращается
2019, 73 мин
9.3
Волки и Овцы: Ход Свиньей
2018, 71 мин
9.2
Смешарики. Дежавю
2018, 81 мин
Бесплатно
9.5
Три богатыря и Наследница престола
2018, 81 мин
9.3
Снежная Королева: Зазеркалье
2018, 83 мин
Бесплатно
9.1
Садко
2017, 78 мин