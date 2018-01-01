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Лучшие российские мультфильмы

Лучшие российские мультфильмы

В подборку входят самые главные премьеры российской анимации последних лет.

Для детей
Постер к фильму Золушка. Тайна трех желаний 2026
9.0

Золушка. Тайна трех желаний

2026, 82 мин
Постер к фильму Лео и Тиг. Дорога на Байкал 2026
9.4

Лео и Тиг. Дорога на Байкал

2026, 62 мин
Постер к фильму Геройчики. Незваный гость 2025
9.1

Геройчики. Незваный гость

2025, 62 мин
Постер к фильму Финник 2 2025
9.2

Финник 2

2025, 87 мин
Постер к фильму Мальчик-дельфин 2 2025
9.2

Мальчик-дельфин 2

2025, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Доктор Динозавров 2025
9.1

Доктор Динозавров

2025, 93 мин
Постер к фильму Серафима 2025
7.8

Серафима

2025, 78 мин
Постер к фильму Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» 2025
9.3

Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»

2025, 96 мин
Постер к фильму Маракуда 2025
9.1

Маракуда

2025, 88 мин
Постер к фильму Три кота. Путешествие во времени 2025
9.1

Три кота. Путешествие во времени

2025, 63 мин
Постер к фильму Лунтик. Возвращение домой 2024
9.3

Лунтик. Возвращение домой

2024, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Что такое Новый год? 2024
8.8

Что такое Новый год?

2024, 2 мин
Постер к фильму Три кота. Зимние каникулы 2024
9.2

Три кота. Зимние каникулы

2024, 65 мин
Бесплатно
Постер к фильму Иван Царевич и Серый Волк 6 2024
9.2

Иван Царевич и Серый Волк 6

2024, 81 мин
Постер к фильму Яга и книга заклинаний 2023
9.2

Яга и книга заклинаний

2023, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Великолепная пятерка 2023
9.2

Великолепная пятерка

2023, 75 мин
Постер к фильму Царевны и Таинственная гостья 2023
9.2

Царевны и Таинственная гостья

2023, 30 мин
Постер к фильму Турбозавры. Зимние приключения 2023
9.0

Турбозавры. Зимние приключения

2023, 46 мин
Бесплатно
Постер к фильму Турбозавры. Привет, Сирена! 2023
9.0

Турбозавры. Привет, Сирена!

2023, 45 мин
Бесплатно
Постер к фильму Турбозавры. Год Дракона 2023
9.1

Турбозавры. Год Дракона

2023, 46 мин
Бесплатно
Постер к фильму Принцессы. Сказочный голос 2023
8.9

Принцессы. Сказочный голос

2023, 10 мин
Постер к фильму Смешарики снимают кино 2023
9.1

Смешарики снимают кино

2023, 52 мин
Постер к фильму Северные амуры 2023
8.4

Северные амуры

2023, 64 мин
Постер к фильму Кощей. Похититель невест 2022
9.2

Кощей. Похититель невест

2022, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Барбоскины Team 2022
9.1

Барбоскины Team

2022, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Большое путешествие. Специальная доставка 2022
9.2

Большое путешествие. Специальная доставка

2022, 86 мин
Постер к фильму Турбозавры, вперед! 2022
9.0

Турбозавры, вперед!

2022, 45 мин
Бесплатно
Постер к фильму Новогодние волшебности 2022
9.1

Новогодние волшебности

2022, 9 мин
Постер к фильму Маша и Медведь: 12 месяцев 2022
9.3

Маша и Медведь: 12 месяцев

2022, 22 мин
Постер к фильму Иван Царевич и Серый Волк 5 2022
9.2

Иван Царевич и Серый Волк 5

2022, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Финник 2022
9.2

Финник

2022, 83 мин
Постер к фильму Три кота и море приключений 2021
9.2

Три кота и море приключений

2021, 64 мин
Постер к фильму Ганзель, Гретель и Агентство Магии 2021
9.3

Ганзель, Гретель и Агентство Магии

2021, 99 мин
Постер к фильму Вовка и зима в Тридевятом царстве 2021
9.0

Вовка и зима в Тридевятом царстве

2021, 7 мин
Постер к фильму Пиноккио. Правдивая история 2021
9.0

Пиноккио. Правдивая история

2021, 90 мин
Постер к фильму Огонек-Огниво 2020
8.8

Огонек-Огниво

2020, 88 мин
Постер к фильму Конь Юлий и большие скачки 2020
9.4

Конь Юлий и большие скачки

2020, 73 мин
Постер к фильму Барбоскины на даче 2020
9.2

Барбоскины на даче

2020, 73 мин
Постер к фильму Прыг Скок в поисках сокровищ 2019
7.7

Прыг Скок в поисках сокровищ

2019, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Умка на елке 2019
9.3

Умка на елке

2019, 7 мин
Постер к фильму Фиксики против кработов 2019
9.2

Фиксики против кработов

2019, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Иван Царевич и Серый Волк 4 2019
9.5

Иван Царевич и Серый Волк 4

2019, 84 мин
Постер к фильму Урфин Джюс возвращается 2019
9.0

Урфин Джюс возвращается

2019, 73 мин
Постер к фильму Волки и Овцы: Ход Свиньей 2018
9.3

Волки и Овцы: Ход Свиньей

2018, 71 мин
Постер к фильму Смешарики. Дежавю 2018
9.2

Смешарики. Дежавю

2018, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три богатыря и Наследница престола 2018
9.5

Три богатыря и Наследница престола

2018, 81 мин
Постер к фильму Снежная Королева: Зазеркалье 2018
9.3

Снежная Королева: Зазеркалье

2018, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Садко 2017
9.1

Садко

2017, 78 мин