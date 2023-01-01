Wink
Легкие фильмы про радость жизни

9.3

Римские каникулы

1953, 113 мин
9.5

Гордость и предубеждение

2005, 121 мин
8.7

Амели

2001, 116 мин
9.3

С любовью, Рози

2014, 98 мин
8.1

Королевство полной луны

2012, 89 мин
8.7

Туда

2025, 104 мин
8.6

Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки

2025, 123 мин
8.7

Путешествие Гектора в поисках счастья

2014, 114 мин
8.8

Примадонна

2016, 106 мин
7.8

До встречи на Венере

2023, 90 мин
8.3

Дождливый день в Нью-Йорке

2019, 88 мин
8.3

Париж. Все включено

2023, 104 мин
9.4

Сбежавшая невеста

1999, 111 мин
9.0

Патрик

2018, 90 мин
8.2

Любовь со вкусом

2022, 88 мин
9.0

Красотка на всю голову

2018, 105 мин
8.3

Любовь на Мальдивах

2023, 81 мин
9.0

1+1: Голливудская история

2018, 118 мин
8.5

Я богиня

2023, 98 мин
8.3

Обе Две

2024, 96 мин
7.3

Год отпуска

2023, 96 мин
