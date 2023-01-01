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Кубок стран ШОС
Лучшие кикбоксеры сразились на форуме ПМЭФ в Петербурге! На кону Кубок стран ШОС!
8.2
Туйнов vs Фэн
2023, 29 мин
Бесплатно
8.2
Жарекеев vs Амралиев
2023, 28 мин
Бесплатно
8.2
Уулу vs Адинаев
2023, 13 мин
Бесплатно
8.2
Сподаренко vs Стуцеренко
2023, 20 мин
Бесплатно
8.2
Файзулаев vs Бахромов
2023, 15 мин
Бесплатно
8.2
Пасько vs Жарекеев
2023, 23 мин
Бесплатно
8.2
Тхенъюан vs Амралиев
2023, 22 мин
Бесплатно
8.2
Адинаев vs Гош
2023, 22 мин
Бесплатно
8.2
Уулу vs Ульянов
2023, 11 мин
Бесплатно
8.2
Артющенко vs Андреев
2023, 18 мин
Бесплатно