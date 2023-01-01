WinkВсе подборкиКлассическая музыка
Классическая музыка
7.9
Шостакович: Симфония № 5
2019, 50 мин
8.7
Вебер: Увертюра к опере «Эврианта»
2019, 10 мин
Мусоргский: Картинки с выставки
2019, 35 мин
8.4
Шуберт: Шесть немецких танцев
2019, 12 мин
8.8
Бетховен: Эгмонт
2019, 9 мин
Чайковский: Франческа да Римини
2019, 24 мин
8.0
Скрябин: Симфония № 1
2019, 39 мин
8.3
Глазунов: «Раймонда»
2019, 12 мин
Брамс: Симфония № 4
2019, 43 мин
Дворжак: Симфония № 9
2019, 43 мин
Рахманинов: «Симфонические танцы»
2019, 37 мин
Барток: Концерт для оркестра
2019, 34 мин
8.9
Брамс: Симфония № 2
2019, 43 мин
8.1
Дворжак: Симфония № 9
2022, 41 мин
Римский-Корсаков: Шехеразада
2019, 49 мин
Франк: Симфония ре-минор
2019, 41 мин
Шуберт: Симфония № 5
2019, 29 мин
9.6
Моцарт: Симфония № 40
2019, 30 мин
Шостакович: Симфония № 8
2019, 65 мин
8.5
Берлиоз: Фантастическая симфония
2019, 54 мин
Прокофьев: Симфония № 5
2019, 47 мин
9.0
Бетховен: Симфония № 5
2019, 34 мин
9.3
Чайковский: Ромео и Джульетта
2019, 21 мин
8.3
Рахманинов: Симфонические танцы
2019, 37 мин
Равель: Вальс
2019, 15 мин
8.2
Римский-Корсаков: Сказание о невидимом граде Китеже
2019, 14 мин
7.3
Чайковский: Сюита № 3
2019, 37 мин
8.5
Luciano Pavarotti - Christmas at Notre-Dame
1980, 51 мин
«Великие дирижеры» Леонард Бернстайн. Часть 1
2022, 23 мин
7.6
Франк: Симфония ре минор
2022, 41 мин
«Великие дирижеры» Леонард Бернстайн. Часть 3
2022, 22 мин
«Великие дирижеры» Герберт фон Караян. Часть 2
2022, 39 мин
«Великие дирижеры» Карл Бем
2022, 76 мин
«Великие дирижеры» Леонард Бернстайн. Часть 2
2022, 37 мин
7.8
Малер. Симфония №5
2022, 76 мин
8.7
Бриттен: Простая симфония
2022, 19 мин
9.4
Чайковский: Симфония № 5
2020, 49 мин
«Великие дирижеры» Герберт фон Караян. Часть 3
2022, 23 мин
«Великие дирижеры» Томас Бичем. Часть 1
2022, 34 мин
«Великие дирижеры» Герберт фон Караян. Часть 1
2022, 68 мин
8.4
Шостакович: Симфония № 1
2022, 39 мин
«Великие дирижеры» Томас Бичем. Часть 2
2022, 27 мин
«Великие дирижеры» Бруно Вальтер
2022, 73 мин
7.2
«Великие дирижеры» Отто Клемперер
2022, 73 мин
«Великие дирижеры» Вильгельм Фуртвенглер
2022, 87 мин
8.7
Моцарт: Хаффнер
2019, 20 мин
8.3
Рахманинов: Симфония № 3
2019, 48 мин
8.3
Гайдн: Прощальная
2019, 30 мин