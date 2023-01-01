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Классическая музыка

Классическая музыка

Фильмы
Постер к фильму Шостакович: Симфония № 5 2019
7.9

Шостакович: Симфония № 5

2019, 50 мин
Постер к фильму Вебер: Увертюра к опере «Эврианта» 2019
8.7

Вебер: Увертюра к опере «Эврианта»

2019, 10 мин
Постер к фильму Мусоргский: Картинки с выставки 2019

Мусоргский: Картинки с выставки

2019, 35 мин
Постер к фильму Шуберт: Шесть немецких танцев 2019
8.4

Шуберт: Шесть немецких танцев

2019, 12 мин
Постер к фильму Бетховен: Эгмонт 2019
8.8

Бетховен: Эгмонт

2019, 9 мин
Постер к фильму Чайковский: Франческа да Римини 2019

Чайковский: Франческа да Римини

2019, 24 мин
Постер к фильму Скрябин: Симфония № 1 2019
8.0

Скрябин: Симфония № 1

2019, 39 мин
Постер к фильму Глазунов: «Раймонда» 2019
8.3

Глазунов: «Раймонда»

2019, 12 мин
Постер к фильму Брамс: Симфония № 4 2019

Брамс: Симфония № 4

2019, 43 мин
Постер к фильму Дворжак: Симфония № 9 2019

Дворжак: Симфония № 9

2019, 43 мин
Постер к фильму Рахманинов: «Симфонические танцы» 2019

Рахманинов: «Симфонические танцы»

2019, 37 мин
Постер к фильму Барток: Концерт для оркестра 2019

Барток: Концерт для оркестра

2019, 34 мин
Постер к фильму Брамс: Симфония № 2 2019
8.9

Брамс: Симфония № 2

2019, 43 мин
Постер к фильму Дворжак: Симфония № 9 2022
8.1

Дворжак: Симфония № 9

2022, 41 мин
Постер к фильму Римский-Корсаков: Шехеразада 2019

Римский-Корсаков: Шехеразада

2019, 49 мин
Постер к фильму Франк: Симфония ре-минор 2019

Франк: Симфония ре-минор

2019, 41 мин
Постер к фильму Шуберт: Симфония № 5 2019

Шуберт: Симфония № 5

2019, 29 мин
Постер к фильму Моцарт: Симфония № 40 2019
9.6

Моцарт: Симфония № 40

2019, 30 мин
Постер к фильму Шостакович: Симфония № 8 2019

Шостакович: Симфония № 8

2019, 65 мин
Постер к фильму Берлиоз: Фантастическая симфония 2019
8.5

Берлиоз: Фантастическая симфония

2019, 54 мин
Постер к фильму Прокофьев: Симфония № 5 2019

Прокофьев: Симфония № 5

2019, 47 мин
Постер к фильму Бетховен: Симфония № 5 2019
9.0

Бетховен: Симфония № 5

2019, 34 мин
Постер к фильму Чайковский: Ромео и Джульетта 2019
9.3

Чайковский: Ромео и Джульетта

2019, 21 мин
Постер к фильму Рахманинов: Симфонические танцы 2019
8.3

Рахманинов: Симфонические танцы

2019, 37 мин
Постер к фильму Равель: Вальс 2019

Равель: Вальс

2019, 15 мин
Постер к фильму Римский-Корсаков: Сказание о невидимом граде Китеже 2019
8.2

Римский-Корсаков: Сказание о невидимом граде Китеже

2019, 14 мин
Постер к фильму Чайковский: Сюита № 3 2019
7.3

Чайковский: Сюита № 3

2019, 37 мин
Постер к фильму Luciano Pavarotti - Christmas at Notre-Dame 1980
8.5

Luciano Pavarotti - Christmas at Notre-Dame

1980, 51 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Леонард Бернстайн. Часть 1 2022

«Великие дирижеры» Леонард Бернстайн. Часть 1

2022, 23 мин
Постер к фильму Франк: Симфония ре минор 2022
7.6

Франк: Симфония ре минор

2022, 41 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Леонард Бернстайн. Часть 3 2022

«Великие дирижеры» Леонард Бернстайн. Часть 3

2022, 22 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Герберт фон Караян. Часть 2 2022

«Великие дирижеры» Герберт фон Караян. Часть 2

2022, 39 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Карл Бем 2022

«Великие дирижеры» Карл Бем

2022, 76 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Леонард Бернстайн. Часть 2 2022

«Великие дирижеры» Леонард Бернстайн. Часть 2

2022, 37 мин
Постер к фильму Малер. Симфония №5 2022
7.8

Малер. Симфония №5

2022, 76 мин
Постер к фильму Бриттен: Простая симфония 2022
8.7

Бриттен: Простая симфония

2022, 19 мин
Постер к фильму Чайковский: Симфония № 5 2020
9.4

Чайковский: Симфония № 5

2020, 49 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Герберт фон Караян. Часть 3 2022

«Великие дирижеры» Герберт фон Караян. Часть 3

2022, 23 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Томас Бичем. Часть 1 2022

«Великие дирижеры» Томас Бичем. Часть 1

2022, 34 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Герберт фон Караян. Часть 1 2022

«Великие дирижеры» Герберт фон Караян. Часть 1

2022, 68 мин
Постер к фильму Шостакович: Симфония № 1 2022
8.4

Шостакович: Симфония № 1

2022, 39 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Томас Бичем. Часть 2 2022

«Великие дирижеры» Томас Бичем. Часть 2

2022, 27 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Бруно Вальтер 2022

«Великие дирижеры» Бруно Вальтер

2022, 73 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Отто Клемперер 2022
7.2

«Великие дирижеры» Отто Клемперер

2022, 73 мин
Постер к фильму «Великие дирижеры» Вильгельм Фуртвенглер 2022

«Великие дирижеры» Вильгельм Фуртвенглер

2022, 87 мин
Постер к фильму Моцарт: Хаффнер 2019
8.7

Моцарт: Хаффнер

2019, 20 мин
Постер к фильму Рахманинов: Симфония № 3 2019
8.3

Рахманинов: Симфония № 3

2019, 48 мин
Постер к фильму Гайдн: Прощальная 2019
8.3

Гайдн: Прощальная

2019, 30 мин