Кино о любви
9.5
Гордость и предубеждение
2005, 121 мин
9.5
Дневник Бриджит Джонс
2001, 92 мин
9.4
Спеши любить
2002, 97 мин
9.1
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
2018, 118 мин
9.0
Питер FM
2006, 83 мин
8.9
Страшно красив
2011, 82 мин
8.6
Эйфель
2021, 103 мин
8.5
Одержимость
2004, 110 мин
8.3
Плюс один
2019, 90 мин
8.0
При чем тут любовь?
2022, 104 мин
7.9
Мои черничные ночи
2007, 91 мин
7.8
До встречи на Венере
2023, 90 мин
7.8
Мое прекрасное несчастье 2
2024, 87 мин
7.4
Материалистка
2025, 111 мин