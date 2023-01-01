WinkВсе подборкиХалк (Атлетико Минейро)
Халк (Атлетико Минейро)
№2 по системе гол+пас чемпионата Бразилии 2023.
7.8
Атлетико Минейро - Сан Паулу
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Фламенго - Атлетико Минейро
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Гремио
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Гояс
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Форталеза
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Палмейрас - Атлетико Минейро
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Коритиба
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Интернасьонал - Атлетико Минейро
2023, 1 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Куяба
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Сантос
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Баия
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Сан-Паулу - Атлетико Минейро
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Америка Минейро
2023, 2 мин
Бесплатно
7.8
Крузейро - Атлетико Минейро
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Коритиба - Атлетико Минейро
2023, 3 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Интернасьонал
2023, 4 мин
Бесплатно
7.8
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсэ
2023, 5 мин
Бесплатно