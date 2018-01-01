Изгой

Криминальные разборки, семейные тайны и опасные расследования в остросюжетном детективе с Андреем Фроловым — для любителей мрачной атмосферы и харизматичных героев. В начале истории («Изгой») бывший майор полиции Георгий Белоног пытается пережить исчезновение отца и предательство любимой. Он возвращается к расследованиям, когда в городе начинается новая криминальная война. В следующих главах — «Изгой. Нечисть», «Изгой. Отцы», «Изгой. Кархуу», «Изгой-3. Пролог» и «Изгой-3. Западня» — герою предстоит спасать семью, скрываться от полиции, разоблачать заговоры и противостоять врагам, которые готовы на все ради мести и власти. Каждое новое дело становится для Белонога личным, а цена ошибки все выше.