Иван Бунин: аудиокниги
Голоса, зазвучавшие вновь. Записи 1908-1950 годов. Коллектив авторов
2020, 55 мин
Митина любовь. Иван Бунин
2020, 890 мин
Рассказы в исполнении Алексея Петренко. Антон Чехов,Иван Бунин
2017, 121 мин
Рассказы. Иван Бунин
2020, 332 мин
Стихи для внеклассного чтения. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Иван Бунин,Михаил Лермонтов,Александр Блок,Иван Крылов,Николай Некрасов,Афанасий Фет,Яков Полонский,Александр Плещеев,Алексей Кольцов,Аполлон Майков,Владимир Маяковский
2020, 278 мин
Худая трава. Иван Бунин
2020, 58 мин