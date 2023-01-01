Итальянская литература: аудиокниги
Гениальность и помешательство. Чезаре Ломброзо
2022, 734 мин
История о пропавшем ребенке. Элена Ферранте
2022, 933 мин
Те, кто уходит, и те, кто остается. Элена Ферранте
2013, 841 мин
История нового имени. Элена Ферранте
2012, 993 мин
Моя гениальная подруга. Элена Ферранте
2011, 656 мин
Бабьи сплетни (аудиоспектакль). Карло Гольдони
2020, 94 мин
Приключения Пиноккио. Карло Коллоди
2020, 136 мин
Political science. Classics collection. Никколо Макиавелли,Владимир Ленин,Томас Мор, Сунь-цзы,Карл Маркс, Платон,Фридрих Энгельс,Джон Милль,Марк Аврелий Антонин, Лао-цзы,Томас Пейн
2020, 596 мин
Приключения Пиноккио. Карло Коллоди
2020, 272 мин
Город Солнца. Томмазо Кампанелла
1602, 139 мин
Дни одиночества. Элена Ферранте
2020, 436 мин
О военном искусстве. Никколо Макиавелли
2020, 450 мин
Новеченто. Алессандро Барикко
2020, 102 мин
Государь. Никколо Макиавелли
2020, 229 мин
Бабьи сплетни (спектакль). Карло Гольдони
2020, 94 мин
Минуты будничного счастья. Франческо Пикколо
2020, 170 мин
Декамерон. Избранные эротические новеллы. Джованни Боккаччо
2020, 569 мин
Пиноккио. Приключения деревянного человечка. Карло Коллоди
2020, 249 мин
Женщина – преступница и проститутка. Чезаре Ломброзо
2020, 597 мин
Избранные новеллы / Novelle scelte. Джованни Боккаччо
2020, 271 мин
Гениальность и помешательство. Чезаре Ломброзо
2020, 738 мин
Гениальность и помешательство. Чезаре Ломброзо
2020, 565 мин
Пражское кладбище. Умберто Эко
2020, 1226 мин
Государь. Никколо Макиавелли
2020, 211 мин
Заклятие сатаны. Хроники текучего общества. Умберто Эко
2020, 1098 мин
Нулевой номер. Умберто Эко
2020, 363 мин
Баудолино. Умберто Эко
2020, 1479 мин
Лживая взрослая жизнь. Элена Ферранте
2020, 666 мин
Незнакомая дочь. Элена Ферранте
2020, 305 мин
Маятник Фуко. Умберто Эко
2020, 382 мин
Декамерон. Джованни Боккаччо
2020, 337 мин
6.9
Имя Розы. Умберто Эко
1980, 1644 мин
Государь. Никколо Макиавелли
2020, 272 мин
Божественная комедия. Данте Алигьери
2020, 998 мин