Итальянская литература: аудиокниги
Wink
Все подборки
Итальянская литература: аудиокниги

Итальянская литература: аудиокниги

Аудиокниги
Постер к фильму Гениальность и помешательство. Чезаре Ломброзо 2022

Гениальность и помешательство. Чезаре Ломброзо

2022, 734 мин
Постер к фильму История о пропавшем ребенке. Элена Ферранте 2022

История о пропавшем ребенке. Элена Ферранте

2022, 933 мин
Постер к фильму Те, кто уходит, и те, кто остается. Элена Ферранте 2013

Те, кто уходит, и те, кто остается. Элена Ферранте

2013, 841 мин
Постер к фильму История нового имени. Элена Ферранте 2012

История нового имени. Элена Ферранте

2012, 993 мин
Постер к фильму Моя гениальная подруга. Элена Ферранте 2011

Моя гениальная подруга. Элена Ферранте

2011, 656 мин
Постер к фильму Бабьи сплетни (аудиоспектакль). Карло Гольдони 2020

Бабьи сплетни (аудиоспектакль). Карло Гольдони

2020, 94 мин
Постер к фильму Приключения Пиноккио. Карло Коллоди 2020

Приключения Пиноккио. Карло Коллоди

2020, 136 мин
Постер к фильму Political science. Classics collection. Никколо Макиавелли,Владимир Ленин,Томас Мор, Сунь-цзы,Карл Маркс, Платон,Фридрих Энгельс,Джон Милль,Марк Аврелий Антонин, Лао-цзы,Томас Пейн 2020

Political science. Classics collection. Никколо Макиавелли,Владимир Ленин,Томас Мор, Сунь-цзы,Карл Маркс, Платон,Фридрих Энгельс,Джон Милль,Марк Аврелий Антонин, Лао-цзы,Томас Пейн

2020, 596 мин
Постер к фильму Приключения Пиноккио. Карло Коллоди 2020

Приключения Пиноккио. Карло Коллоди

2020, 272 мин
Постер к фильму Город Солнца. Томмазо Кампанелла 1602

Город Солнца. Томмазо Кампанелла

1602, 139 мин
Постер к фильму Дни одиночества. Элена Ферранте 2020

Дни одиночества. Элена Ферранте

2020, 436 мин
Постер к фильму О военном искусстве. Никколо Макиавелли 2020

О военном искусстве. Никколо Макиавелли

2020, 450 мин
Постер к фильму Новеченто. Алессандро Барикко 2020

Новеченто. Алессандро Барикко

2020, 102 мин
Постер к фильму Государь. Никколо Макиавелли 2020

Государь. Никколо Макиавелли

2020, 229 мин
Постер к фильму Бабьи сплетни (спектакль). Карло Гольдони 2020

Бабьи сплетни (спектакль). Карло Гольдони

2020, 94 мин
Постер к фильму Минуты будничного счастья. Франческо Пикколо 2020

Минуты будничного счастья. Франческо Пикколо

2020, 170 мин
Постер к ф�ильму Декамерон. Избранные эротические новеллы. Джованни Боккаччо 2020

Декамерон. Избранные эротические новеллы. Джованни Боккаччо

2020, 569 мин
Постер к фильму Пиноккио. Приключения деревянного человечка. Карло Коллоди 2020

Пиноккио. Приключения деревянного человечка. Карло Коллоди

2020, 249 мин
Постер к фильму Женщина – преступница и проститутка. Чезаре Ломброзо 2020

Женщина – преступница и проститутка. Чезаре Ломброзо

2020, 597 мин
Постер к фильму Избранные новеллы / Novelle scelte. Джованни Боккаччо 2020

Избранные новеллы / Novelle scelte. Джованни Боккаччо

2020, 271 мин
Постер к фильму Гениальность и помешательство. Чезаре Ломброзо 2020

Гениальность и помешательство. Чезаре Ломброзо

2020, 738 мин
Постер к фильму Гениальность и помешательство. Чезаре Ломброзо 2020

Гениальность и помешательство. Чезаре Ломброзо

2020, 565 мин
Постер к фильму Пражское кладбище. Умберто Эко 2020

Пражское кладбище. Умберто Эко

2020, 1226 мин
Постер к фильму Государь. Никколо Макиавелли 2020

Государь. Никколо Макиавелли

2020, 211 мин
Постер к фильму Заклятие сатаны. Хроники текучего общества. Умберто Эко 2020

Заклятие сатаны. Хроники текучего общества. Умберто Эко

2020, 1098 мин
Постер к фильму Нулевой номер. Умберто Эко 2020

Нулевой номер. Умберто Эко

2020, 363 мин
Постер к фильму Баудолино. Умберто Эко 2020

Баудолино. Умберто Эко

2020, 1479 мин
Постер к фильму Лживая взрослая жизнь. Элена Ферранте 2020

Лживая взрослая жизнь. Элена Ферранте

2020, 666 мин
Постер к фильму Незнакомая дочь. Элена Ферранте 2020

Незнакомая дочь. Элена Ферранте

2020, 305 мин
Постер к фильму Маятник Фуко. Умберто Эко 2020

Маятник Фуко. Умберто Эко

2020, 382 мин
Постер к фильму Декамерон. Джованни Боккаччо 2020

Декамерон. Джованни Боккаччо

2020, 337 мин
Постер к фильму Имя Розы. Умберто Эко 1980
6.9

Имя Розы. Умберто Эко

1980, 1644 мин
Постер к фильму Государь. Никколо Макиавелли 2020

Государь. Никколо Макиавелли

2020, 272 мин
Постер к фильму Божественная комедия. Данте Алигьери 2020

Божественная комедия. Данте Алигьери

2020, 998 мин