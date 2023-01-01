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Фильмы с рейтингом больше 7

Фильмы с рейтингом больше 7

ФильмыДля детей
Постер к фильму Ласточки Христовы 2021
9.5

Ласточки Христовы

2021, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой мир Shinee 2023
8.4

Мой мир Shinee

2023, 107 мин
Постер к фильму Леон 1994
9.5

Леон

1994, 124 мин
Постер к фильму Осанна 2018
9.3

Осанна

2018, 52 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой Хатико 2023
9.5

Мой Хатико

2023, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Достучаться до небес 1997
9.5

Достучаться до небес

1997, 85 мин
Постер к фильму Заступница 2013
9.5

Заступница

2013, 52 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дикие кошки 2021
9.4

Дикие кошки

2021, 81 мин
Постер к фильму В поисках снежного барса 2021
9.2

В поисках снежного барса

2021, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ханума 1978
9.5

Ханума

1978, 138 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пианист 2002
9.5

Пианист

2002, 142 мин
Постер к фильму Остров проклятых 2009
9.0

Остров проклятых

2009, 132 мин
Постер к фильму Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса 2022
9.0

Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса

2022, 123 мин
Постер к фильму Вдовы 1976
9.6

Вдовы

1976, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Укрощение строптивого 1980
9.6

Укрощение строптивого

1980, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зеленая книга 2018
9.7

Зеленая книга

2018, 124 мин
Постер к фильму Одержимость 2013
9.0

Одержимость

2013, 102 мин
Постер к фильму Терминатор 2: Судный день 1991
9.6

Терминатор 2: Судный день

1991, 147 мин
Бесплатно
Постер к фильму На войне как на войне 1968
9.6

На войне как на войне

1968, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Собачье сердце 1988
9.7

Собачье сердце

1988, 130 мин
Бесплатно
Постер к фильму Марта Купер: История о граффити 2019
7.6

Марта Купер: История о граффити

2019, 81 мин
Постер к фильму Святитель 2022
9.3

Святитель

2022, 54 мин
Бесплатно
Постер к фильму Котики 2022
9.2

Котики

2022, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Воспоминания Победы 2021
8.9

Воспоминания Победы

2021, 64 мин
Постер к фильму Хип-хоп Осетия 2022
8.9

Хип-хоп Осетия

2022, 58 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сестренка 2019
9.5

Сестренка

2019, 90 мин
Постер к фильму Вампиры средней полосы. Новогодняя серия 2021
8.8

Вампиры средней полосы. Новогодняя серия

2021, 64 мин
Постер к фильму Брат 1997
9.7

Брат

1997, 95 мин
Постер к фильму Счастье в конверте 2019
9.4

Счастье в конверте

2019, 98 мин
Постер к фильму Лебединое озеро 1968
9.3

Лебединое озеро

1968, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вам и не снилось... 1980
9.7

Вам и не снилось...

1980, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Волшебная сила 1970
9.5

Волшебная сила

1970, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Побег из космоса 2022
9.4

Побег из космоса

2022, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Паваротти 2019
8.9

Паваротти

2019, 109 мин
Постер к фильму Ван Гог. С любовью, Винсент 2017
8.8

Ван Гог. С любовью, Винсент

2017, 2 мин
Бесплатно
Постер к фильму Блеф 1976
9.5

Блеф

1976, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Идеальные дни 2023
8.0

Идеальные дни

2023, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Максим Перепелица 1956
9.6

Максим Перепелица

1956, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три тополя на Плющихе 1968
9.6

Три тополя на Плющихе

1968, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пеле: Рождение легенды 2016
9.7

Пеле: Рождение легенды

2016, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дело было в Пенькове 1957
9.6

Дело было в Пенькове

1957, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Добровольцы 1958
9.6

Добровольцы

1958, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Знаешь, мама, где я был? 2017
9.0

Знаешь, мама, где я был?

2017, 63 мин
Бесплатно
Постер к фильму Творение Господне 2004
9.3

Творение Господне

2004, 105 мин
Постер к фильму Брат 2 2000
9.7

Брат 2

2000, 122 мин
Постер к фильму Майкл Хатченс: Mystify! 2019
7.2

Майкл Хатченс: Mystify!

2019, 102 мин
Постер к фильму Бронекатер 2020
9.2

Бронекатер

2020, 65 мин
Бесплатно
Постер к фильму По волнам: искусство звука в кино 2019

По волнам: искусство звука в кино

2019, 94 мин