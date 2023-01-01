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Фильмы с рейтингом больше 7
9.5
Ласточки Христовы
2021, 70 мин
Бесплатно
8.4
Мой мир Shinee
2023, 107 мин
9.5
Леон
1994, 124 мин
9.3
Осанна
2018, 52 мин
Бесплатно
9.5
Мой Хатико
2023, 119 мин
Бесплатно
9.5
Достучаться до небес
1997, 85 мин
9.5
Заступница
2013, 52 мин
Бесплатно
9.4
Дикие кошки
2021, 81 мин
9.2
В поисках снежного барса
2021, 92 мин
Бесплатно
9.5
Ханума
1978, 138 мин
Бесплатно
9.5
Пианист
2002, 142 мин
9.0
Остров проклятых
2009, 132 мин
9.0
Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса
2022, 123 мин
9.6
Вдовы
1976, 84 мин
Бесплатно
9.6
Укрощение строптивого
1980, 102 мин
Бесплатно
9.7
Зеленая книга
2018, 124 мин
9.0
Одержимость
2013, 102 мин
9.6
Терминатор 2: Судный день
1991, 147 мин
Бесплатно
9.6
На войне как на войне
1968, 107 мин
Бесплатно
9.7
Собачье сердце
1988, 130 мин
Бесплатно
7.6
Марта Купер: История о граффити
2019, 81 мин
9.3
Святитель
2022, 54 мин
Бесплатно
9.2
Котики
2022, 85 мин
Бесплатно
8.9
Воспоминания Победы
2021, 64 мин
8.9
Хип-хоп Осетия
2022, 58 мин
Бесплатно
9.5
Сестренка
2019, 90 мин
8.8
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия
2021, 64 мин
9.7
Брат
1997, 95 мин
9.4
Счастье в конверте
2019, 98 мин
9.3
Лебединое озеро
1968, 78 мин
Бесплатно
9.7
Вам и не снилось...
1980, 86 мин
Бесплатно
9.5
Волшебная сила
1970, 64 мин
Бесплатно
9.4
Побег из космоса
2022, 93 мин
Бесплатно
8.9
Паваротти
2019, 109 мин
8.8
Ван Гог. С любовью, Винсент
2017, 2 мин
Бесплатно
9.5
Блеф
1976, 104 мин
Бесплатно
8.0
Идеальные дни
2023, 119 мин
Бесплатно
9.6
Максим Перепелица
1956, 105 мин
Бесплатно
9.6
Три тополя на Плющихе
1968, 74 мин
Бесплатно
9.7
Пеле: Рождение легенды
2016, 102 мин
Бесплатно
9.6
Дело было в Пенькове
1957, 94 мин
Бесплатно
9.6
Добровольцы
1958, 91 мин
Бесплатно
9.0
Знаешь, мама, где я был?
2017, 63 мин
Бесплатно
9.3
Творение Господне
2004, 105 мин
9.7
Брат 2
2000, 122 мин
7.2
Майкл Хатченс: Mystify!
2019, 102 мин
9.2
Бронекатер
2020, 65 мин
Бесплатно
По волнам: искусство звука в кино
2019, 94 мин