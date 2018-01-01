Фильмы по мотивам пьес и мюзиклов
Ко Всемирному дню театра: коллекция фильмов и сериалов, основанных на пьесах и мюзиклах.

Постер к фильму Тест 2022
7.7

Тест

2022, 101 мин
Постер к фильму Сын 2022
8.1

Сын

2022, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Осло 2021
8.0

Осло

2021, 113 мин
Постер к фильму Портной 2020
6.6

Портной

2020, 76 мин
Постер к фильму Человеческий голос 2020
7.3

Человеческий голос

2020, 29 мин
Постер к фильму Соседи сверху 2020
7.2

Соседи сверху

2020, 78 мин
Постер к фильму Тайна сестер Макалузо 2020
6.3

Тайна сестер Макалузо

2020, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Клуб бунтарей 2014
6.9

Клуб бунтарей

2014, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Август 2013
8.3

Август

2013, 115 мин
Постер к фильму Быстрее, чем кролики 2013
8.5

Быстрее, чем кролики

2013, 95 мин
Постер к фильму Ромео и Джульетта 2013
9.1

Ромео и Джульетта

2013, 113 мин
Постер к фильму Резня 2011
7.0

Резня

2011, 76 мин
Постер к фильму О чем еще говорят мужчины 2011
9.1

О чем еще говорят мужчины

2011, 94 мин
Постер к фильму Глубокое синее море 2011
6.6

Глубокое синее море

2011, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Киллер Джо 2011
7.5

Киллер Джо

2011, 98 мин
Постер к фильму О чем говорят мужчины 2010
9.3

О чем говорят мужчины

2010, 92 мин
Постер к фильму Фрост против Никсона 2008
8.6

Фрост против Никсона

2008, 116 мин
Постер к фильму Легкое поведение 2008
9.0

Легкое поведение

2008, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму День радио 2008
9.1

День радио

2008, 98 мин
Постер к фильму День выборов 2007
9.2

День выборов

2007, 122 мин
Постер к фильму Изображая жертву 2006
7.7

Изображая жертву

2006, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Как вам это понравится 2006
6.6

Как вам это понравится

2006, 121 мин
Постер к фильму В случае убийства набирайте «М» 1954
8.6

В случае убийства набирайте «М»

1954, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Трамвай «Желание» 1951
8.4

Трамвай «Желание»

1951, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сирано де Бержерак 1950
8.1

Сирано де Бержерак

1950, 112 мин
Бесплатно
Постер к фильму Касабланка 1942
8.7

Касабланка

1942, 98 мин
Бесплатно