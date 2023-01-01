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Фильмы на все времена
9.7
Дангал. Слово борца
2016, 154 мин
9.5
Достучаться до небес
1997, 85 мин
9.7
Брат
1997, 95 мин
9.7
Брат 2
2000, 122 мин
9.3
Гонка
2013, 117 мин
9.5
Война
2002, 119 мин
9.3
Апокалипсис
2006, 132 мин
9.5
Пятый элемент
1997, 120 мин
9.6
Страсти Христовы
2004, 121 мин
9.2
Разрисованная вуаль
2006, 119 мин
9.3
О чем говорят мужчины
2010, 92 мин
9.5
Лекарь: Ученик Авиценны
2013, 148 мин
8.2
Мэри и Макс
2009, 88 мин
9.5
Салют-7
2017, 106 мин
8.3
Артист
2011, 96 мин
8.9
Кукушка
2002, 99 мин
9.6
Особенности национальной рыбалки
1998, 94 мин
8.9
Планета Ка-Пэкс
2001, 115 мин
9.1
Папа
2004, 94 мин
7.9
Олдбой
2003, 119 мин
8.1
Танцующая в темноте
2000, 131 мин
8.9
Помнить
2015, 90 мин
8.8
Аритмия
2017, 116 мин
9.1
Ложь во спасение
2014, 105 мин
9.2
Невезучие
2003, 83 мин
9.4
Сестры
2001, 80 мин
7.9
Она
2013, 120 мин
8.2
Контро�ль
2007, 117 мин
7.9
Расплата за все
2002, 144 мин
8.8
Дед, привет!
2018, 111 мин
8.5
Голос семьи Белье
2014, 100 мин
8.5
Беглецы
2001, 173 мин
8.8
Дыши ради нас
2017, 112 мин
8.6
Реальные упыри
2014, 82 мин
9.0
Наперегонки со временем
2005, 143 мин
8.5
Дом из песка и тумана
2003, 120 мин
7.5
Любовное настроение
2000, 94 мин
9.1
Легенда Багера Ванса
2000, 121 мин
8.6
Жестокие игры
1999, 92 мин
8.7
Элвис. Ранние Годы
2005, 172 мин
8.6
Набережная Орфевр, 36
2004, 106 мин
8.6
Стать Джоном Ленноном
2009, 93 мин
8.5
Не уходи
2004, 116 мин
7.4
Донни Дарко
2001, 108 мин
8.9
Там, где сердце
2000, 115 мин
7.9
Последняя любовь на Земле
2011, 88 мин