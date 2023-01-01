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Фильмы и сериалы на стыке эмоций
7.4
Великая ирония
2023, 92 мин
9.2
Поехавшая
2023, 105 мин
8.4
Теория простых чисел
2023, 113 мин
7.7
Иди ко мне, детка
2023, 97 мин
8.7
Папа
2023, 96 мин
8.8
Мистер Блейк к вашим услугам
2023, 105 мин
Бесплатно
8.4
О чем говорят незнакомцы
2023, 88 мин
8.5
Вкус счастья
2022, 83 мин
7.8
Галопом по Европе
2022, 94 мин
Бесплатно
7.8
Сказки Гофмана
2022, 98 мин
8.5
Куда ты пропала, Бернадетт?
2019, 104 мин
8.6
Паразиты
2019, 126 мин
8.9
1+1: Голливудская история
2018, 118 мин
8.9
Несносные леди
2016, 113 мин
Бесплатно
8.7
Путешествие Гектора в поисках счастья
2014, 114 мин