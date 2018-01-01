Фильмы и сериалы со звездами «Подростков в космосе»
«На автомате», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Трудные подростки» и другие проекты с участием актеров космического детектива: Дениса Косикова, Льва Зулькарнаева, Святослава Рогожана, Николая Шрайбера, Антона Кузнецова и др.
9.2
Мужское слово
2024, 93 мин
6.1
Операция «Холодно»
2024, 86 мин
9.3
Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте
2024, 47 мин
6.8
Слово. Война
2023, 100 мин
8.5
Юра дворник
2023, 88 мин
6.7
Кэт
2022, 97 мин
Бесплатно
6.2
Тайное влечение
2022, 92 мин
Бесплатно
7.5
На дальних рубежах
2021, 76 мин
8.0
Лена и справедливость
2021, 83 мин
Бесплатно
8.5
Тень звезды
2020, 87 мин
9.0
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
2018, 95 мин
8.8
Аритмия
2017, 116 мин
9.5
28 панфиловцев
2016, 115 мин
9.3
Околофутбола
2013, 92 мин