Фильмы и сериалы об истории России

9.6
Жостовская роспись
2014, 40 мин
9.6
Музей Фаберже
2014, 35 мин
9.5
Взгляд с высоты. Доминанты Санкт-Петербурга
2019, 26 мин
9.5
Летний сад. Рай для императора
2014, 13 мин
9.4
Гатчинский дворец
2014, 41 мин
9.4
Кронштадтский морской собор
2013, 23 мин
9.4
Павловский дворец
2013, 46 мин
9.4
Прогулка по городу Петергоф
2012, 27 мин
9.3
Александровский дворец
2012, 27 мин
9.3
Таврический дворец
2012, 34 мин
9.2
Усадьба Архангельское. Фильм второй
2014, 63 мин
9.2
Усадьба Архангельское. Фильм первый
2014, 51 мин
9.2
Гагарин. Второй виток вокруг Земли
2024, 41 мин
Бесплатно
9.2
Таврический сад
2013, 23 мин
9.1
Крепостные стены Калининграда
2015, 24 мин
9.5
Заступница
2013, 52 мин
Бесплатно
8.9
Бортеневская битва. Подвиг князя Тверского
2018, 27 мин
Бесплатно
8.8
Бастион императора Павла
2013, 26 мин
8.7
Русская живопись
2022, 51 мин
Бесплатно
9.4
Юность Петра
1980, 133 мин
Бесплатно
8.7
Русский балет
2021, 52 мин
Бесплатно
8.1
Русская опера
2019, 51 мин
Бесплатно
7.8
Исход
2022, 55 мин
Бесплатно
7.2
Голодная память
2022, 79 мин
Бесплатно
7.0
Екатерина II: Закат Великой
2022, 30 мин