Фильмы и сериалы об истории России
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Фильмы и сериалы об истории России

Фильмы и сериалы об истории России

ФильмыДля детейСериалы
Постер к фильму Жостовская роспись 2014
9.6

Жостовская роспись

2014, 40 мин
Постер к фильму Музей Фаберже 2014
9.6

Музей Фаберже

2014, 35 мин
Постер к фильму Взгляд с высоты. Доминанты Санкт-Петербурга 2019
9.5

Взгляд с высоты. Доминанты Санкт-Петербурга

2019, 26 мин
Постер к фильму Летний сад. Рай для императора 2014
9.5

Летний сад. Рай для императора

2014, 13 мин
Постер к фильму Гатчинский дворец 2014
9.4

Гатчинский дворец

2014, 41 мин
Постер к фильму Кронштадтский морской собор 2013
9.4

Кронштадтский морской собор

2013, 23 мин
Постер к фильму Павловский дворец 2013
9.4

Павловский дворец

2013, 46 мин
Пост�ер к фильму Прогулка по городу Петергоф 2012
9.4

Прогулка по городу Петергоф

2012, 27 мин
Постер к фильму Александровский дворец 2012
9.3

Александровский дворец

2012, 27 мин
Постер к фильму Таврический дворец 2012
9.3

Таврический дворец

2012, 34 мин
Постер к фильму Усадьба Архангельское. Фильм второй 2014
9.2

Усадьба Архангельское. Фильм второй

2014, 63 мин
Постер к фильму Усадьба Архангельское. Фильм первый 2014
9.2

Усадьба Архангельское. Фильм первый

2014, 51 мин
Постер к фильму Гагарин. Второй виток вокруг Земли 2024
9.2

Гагарин. Второй виток вокруг Земли

2024, 41 мин
Бесплатно
Постер к фильму Таврический сад 2013
9.2

Таврический сад

2013, 23 мин
Постер к фильму Крепостные стены Калининграда 2015
9.1

Крепостные стены Калининграда

2015, 24 мин
Постер к фильму Заступница 2013
9.5

Заступница

2013, 52 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бортеневская битва. Подвиг князя Тверского 2018
8.9

Бортеневская битва. Подвиг князя Тверского

2018, 27 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бастион императора Павла 2013
8.8

Бастион императора Павла

2013, 26 мин
Постер к фильму Русская живопись 2022
8.7

Русская живопись

2022, 51 мин
Бесплатно
Постер к фильму Юность Петра 1980
9.4

Юность Петра

1980, 133 мин
Бесплатно
Постер к фильму Русский балет 2021
8.7

Русский балет

2021, 52 мин
Бесплатно
Постер к фильму Русская опера 2019
8.1

Русская опера

2019, 51 мин
Бесплатно
Постер к фильму Исход 2022
7.8

Исход

2022, 55 мин
Бесплатно
Постер к фильму Голодная память 2022
7.2

Голодная память

2022, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Екатерина II: Закат Великой 2022
7.0

Екатерина II: Закат Великой

2022, 30 мин