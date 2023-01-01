Что читали в 2024 году
Аудиоверсии самых популярных художественных и нон-фикшн книг серви�са «ЛитРес» в 2024 году.
7.0
Мастер и Маргарит�а. Михаил Булгаков
2020, 1013 мин
6.5
Поиски утраченного завтра. Сергей Лукьяненко
2024, 717 мин
7.7
Граф Аверин. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич
2023, 936 мин
Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень. Татьяна Мужицкая
2020, 660 мин
Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов. Вадим Зеланд
2008, 516 мин
6.3
Думай медленно… Решай быстро. Даниэль Канеман
2020, 888 мин
6.7
Демон из Пустоши. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич
2024, 1214 мин