Что читали в 2024 году
Wink
Все подборки
Что читали в 2024 году

Что читали в 2024 году

Аудиоверсии самых популярных художественных и нон-фикшн книг сервиса «ЛитРес» в 2024 году.

Аудиокниги
Постер к фильму Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков 2020
7.0

Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков

2020, 1013 мин
Постер к фильму Поиски утраченного завтра. Сергей Лукьяненко 2024
6.5

Поиски утраченного завтра. Сергей Лукьяненко

2024, 717 мин
Постер к фильму Граф Аверин. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич 2023
7.7

Граф Аверин. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич

2023, 936 мин
Постер к фильму Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень. Татьяна Мужицкая 2020

Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень. Татьяна Мужицкая

2020, 660 мин
Постер к фильму Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов. Вадим Зеланд 2008

Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов. Вадим Зеланд

2008, 516 мин
Постер к фильму Думай медленно… Решай быстро. Даниэль Канеман 2020
6.3

Думай медленно… Решай быстро. Даниэль Канеман

2020, 888 мин
Постер к фильму Демон из Пустоши. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич 2024
6.7

Демон из Пустоши. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич

2024, 1214 мин