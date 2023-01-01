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Аудиокниги (старшая школа)

Аудиокниги (старшая школа)

Аудиокниги
Постер к фильму Анна Каренина. Лев Толстой 1878

Анна Каренина. Лев Толстой

1878, 486 мин
Постер к фильму Белая гвардия. Михаил Булгаков 2020

Белая гвардия. Михаил Булгаков

2020, 656 мин
Постер к фильму Вишневый сад (спектакль). Антон Чехов 2020

Вишневый сад (спектакль). Антон Чехов

2020, 134 мин
Постер к фильму Война и мир. В 4-х томах. Лев Толстой 2020

Война и мир. В 4-х томах. Лев Толстой

2020, 4430 мин
Постер к фильму Двенадцать стульев. Илья Ильф, Евгений Петров 2020
9.1

Двенадцать стульев. Илья Ильф, Евгений Петров

2020, 535 мин
Постер к фильму Доктор Живаго. Борис Пастернак 2020

Доктор Живаго. Борис Пастернак

2020, 1339 мин
Постер к фильму Дон Кихот Ламанчский. Мигель де Сервантес Сааведра 2020

Дон Кихот Ламанчский. Мигель де Сервантес Сааведра

2020, 1463 мин
Постер к фильму Колымские рассказы. Варлам Шаламов 2020

Колымские рассказы. Варлам Шаламов

2020, 468 мин
Постер к фильму Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков 2020
7.0

Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков

2020, 1013 мин
Постер к фильму Мы. Евгений Замятин 2020

Мы. Евгений Замятин

2020, 434 мин
Постер к фильму Один день Ивана Денисовича. Александр Солженицын 2020
5.1

Один день Ивана Денисовича. Александр Солженицын

2020, 268 мин
Постер к фильму Отцы и дети. Иван Тургенев 2020

Отцы и дети. Иван Тургенев

2020, 532 мин
Постер к фильму Палата № 6 (сборник рассказов). Антон Чехов 2020

Палата № 6 (сборник рассказов). Антон Чехов

2020, 470 мин
Постер к фильму Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд 2020

Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд

2020, 521 мин
Постер к фильму Преступление и наказание. Федор Достоевский 2020

Преступление и наказание. Федор Достоевский

2020, 1229 мин