WinkВсе подборкиАудиокниги (старшая школа)
Аудиокниги (старшая школа)
Анна Каренина. Лев Толстой
1878, 486 мин
Белая гвардия. Михаил Булгаков
2020, 656 мин
Вишневый сад (спектакль). Антон Чехов
2020, 134 мин
Война и мир. В 4-х томах. Лев Толстой
2020, 4430 мин
9.1
Двенадцать стульев. Илья Ильф, Евгений Петров
2020, 535 мин
Доктор Живаго. Борис Пастернак
2020, 1339 мин
Дон Кихот Ламанчский. Мигель де Сервантес Сааведра
2020, 1463 мин
Колымские рассказы. Варлам Шаламов
2020, 468 мин
7.0
Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков
2020, 1013 мин
Мы. Евгений Замятин
2020, 434 мин
5.1
Один день Ивана Денисовича. Александр Солженицын
2020, 268 мин
Отцы и дети. Иван Тургенев
2020, 532 мин
Палата № 6 (сборник рассказов). Антон Чехов
2020, 470 мин
Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд
2020, 521 мин
Преступление и наказание. Федор Достоевский
2020, 1229 мин