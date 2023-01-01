WinkВсе подборкиАудиокниги (средняя школа)
Аудиокниги (средняя школа)
Алые паруса. Александр Грин
2020, 185 мин
7.8
Приключения Тома Сойера. Марк Твен
1876, 599 мин
8.2
Сказки. Александр Пушкин
2020, 287 мин
7.1
Робинзон Крузо. Даниэль Дефо
2020, 750 мин
Сказки. Ганс Андерсен
2020, 464 мин
7.2
Рассказы о Шерлоке Холмсе. Артур Конан Дойл
2020, 597 мин
20 тысяч лье под водой. Жюль Верн
2020, 966 мин
Дети капитана Гранта. Жюль Верн
2020, 1880 мин
Собачье сердце. Михаил Булгаков
1925, 269 мин
Капитанская дочка. Александр Пушкин
2020, 271 мин
Юмористические рассказы. Антон Чехов
2020, 230 мин
451 градус по Фаренгейту. Рэй Брэдбери
1953, 425 мин
Герой нашего времени. Михаил Лермонтов
2020, 377 мин
Мертвые души. Николай Гоголь
2020, 769 мин
9.1
Евгений Онегин. Александр Пушкин
2020, 235 мин
8.9
Рассказы в исполнении Валентина Гафта. Антон Чехов
2020, 58 мин
Божественная комедия. Данте Алигьери
2020, 998 мин
Горе от ума. Александр Грибоедов
1824, 173 мин