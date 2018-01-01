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Аниме 18+
Аниме для взрослых (18+): лучшие тайтлы с откровенным содержанием и зрелыми сюжетами в одной подборке.
9.1
Мальчик и птица
2023, 123 мин
8.6
Винокурня семьи Комада
2023, 90 мин
Бесплатно
8.2
Озорная Такаги. Фильм
2022, 69 мин
9.4
Ее заветное желание
2020, 94 мин
Бесплатно
8.4
Human lost: исповедь неполноценного человека
2019, 104 мин
Бесплатно
9.2
Она видела небо
2019, 102 мин
9.4
Гостиница Окко
2018, 90 мин
9.3
Семь смертных грехов: Узники небес
2018, 95 мин
Бесплатно
9.0
Сад изящных слов
2013, 44 мин
Бесплатно
8.0
009: Возвращение Киборга
2012, 99 мин
Бесплатно
7.4
Яблочное зернышко 13: Уран
2011, 81 мин
Бесплатно
9.1
Ловцы забытых голосов
2011, 111 мин
Бесплатно
7.7
Яблочное зернышко 13: Тартар
2011, 81 мин
Бесплатно
8.1
Небесные скитальцы
2008, 116 мин
Бесплатно
8.3
Призрак в доспехах 2: Невинность
2004, 95 мин
Бесплатно
8.3
За облаками
2004, 86 мин
Бесплатно
8.6
Призрак в доспехах
1995, 83 мин
Бесплатно
8.1
Акира
1987, 120 мин
Бесплатно