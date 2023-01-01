Зятек. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Дочь Светланы Паниной Юлия решила без согласия матери выйти замуж за Артёма Зуева. Артём не нравился Светлане. Он был избалованным сынком богатенького бизнесмена, и Светлана считала, что ничего хорошего из этого неравного брака не выйдет. Тем не менее, Артём и Юля подали заявление в ЗАГС, и Светлана пустила их жить к себе в квартиру, поскольку отец Артёма также был категорически против этого брака и заявил, что не пустит на порог безродную невестку. Артём и Юля оба были студентами и своих денег не зарабатывали, тем не менее, Артём продолжал разъезжать на шикарной синей машине, которую ему купил его папочка. Деньги на бензин Юля постоянно клянчила у Светланы, и это ещё больше её злило. Будущий зять обещал Светлане скоро устроиться на работу, но исполнять своё обещание явно не спешил. Однажды кто-то проколол шины автомобиля Артёма и сделал царапину на дверце. Артём был в бешенстве. Он громко кричал и обзывал всех живущих в этом дворе злобными и завистливыми гоблинами. Это стало причиной его ссоры с Юлей. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Светланы, стало письмо из университета, в котором говорилось о том, что не оплачен последний семестр учёбы Юли. Оказалось, дочь отдала эти деньги Артёму, чтобы тот отремонтировал свою машину. Светлана устроила зятю скандал и потребовала вернуть ей деньги. Артём ушёл из дома. На следующий день Юля принесла Светлане конверт с деньгами и сказала, что их прислал Артём. Они расстались, и он вернулся домой к отцу. Спустя несколько дней выяснилось, что Юля беременна и собирается сделать аборт. Светлане удалось отговорить дочь от этого опрометчивого шага. Она пришла к Артёму и сообщила о беременности Юли. На следующий день к Светлане заявился Зуев-старший и сказал, что не собирается воспитывать непонятно чьих внуков. Светлана была возмущена. Неожиданно пришёл Артём. Он сказал, что продал свою машину, чтобы купить самое необходимое для своего будущего сына.



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