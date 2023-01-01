Звездное небо. Книга 1. Тереза Тур (книга, 2020) слушать онлайн

«Звездное небо» – фантастический роман Терезы Тур, первая книга одноименного цикла, жанр любовное фантастика, космическая фантастика. Земляне – по мнению галактического совета – существа слабые, живут где-то на окраине галактики, стремятся стать полноправными членами общества – глупость какая! А тут ещe и умудрились сделать что-то такое, что тeмные эльфы – самые безумные и безжалостные воины – объявили их должниками чести. И кажется, что ничто землянам помочь уже не может. Но шаг за шагом жители Земного союза доказывают, что они достойны. Сначала – зваться «достойными врагами». Потом – стать друзьями. А потом – как обычно не вовремя и ни к месту – приходит любовь. Но остаются враги, которые всe это затеяли, чтобы стравить землян и тeмных. И такая желанная победа, цену за которую всегда приходится платить.



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