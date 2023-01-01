Звезда по имени Веста. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Веста становится свидетельницей любовного свидания своего молодого человека Никиты с ее лучшей подругой Аленой. Не выдавая своего присутствия, она проходит мимо влюбленной парочки. Но ночью не выдерживает и звонит Никите. Не давая вставить ему ни слова, она выпаливает длинный монолог, превознося свои достоинства. В конце разговора Веста говорит, что будет ждать Никиту завтра в условленном месте. Не дождавшись ответа, кладет трубку. Но на следующий день на место встречи приходит не Никита, а незнакомый молодой человек. Желая поднять свою самооценку, Веста знакомится с Григорием. В разговоре выясняется, что тот оказался здесь не случайно – ночью по ошибке она набрала его номер вместо номера Никиты. Григорий говорит, что теперь знает о ней очень многое – он принял к сведению все сказанное ею в том ночном разговоре. В голове Весты созревает план: она хочет с помощью Григория проучить Никиту с Аленой. Веста зовет всех троих на свой День рождения. Григорий приносит в подарок кольцо с бриллиантом, Никита – странный футляр неказистого вида. Между молодыми людьми вспыхивает ссора, перешедшая в драку. Исход драки – в пользу Никиты, но возмущенная Веста прогоняет его. Она говорит Алене, что знает об их романе с Никитой. Но в ответ слышит рассказ подруги о том, что встреча, которую наблюдала Веста, вовсе не была свиданием. В тот момент Никита просто репетировал вручение подарка, который они приготовили Весте. Это телескоп. Веста понимает, что произошло недоразумение. Она пытается поговорить с Никитой, но тот неожиданно жестко отказывается разговаривать с ней. Веста раскаивается. Желая прекратить ненужное знакомство с Григорием, она встречается с ним и отдает ему кольцо. Григорий возмущен – ему казалось, что он уже завоевал девушку. Не сдержавшись, он проговаривается, что, потерпев поражение в честной мужской драке, применил хитрость – рассказал Никите интимные подробности, услышанные в том ночном телефонном разговоре. Веста находит Никиту и объясняет ему ситуацию. Они мирятся, Никита еще раз вручает Весте свой подарок – телескоп, и показывает ей звезду, имя которой она носит.



Звезда по имени Веста слушать на видеосервисе Wink.