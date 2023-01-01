Звезда по имени Веста. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Звезда по имени Веста. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Звезда по имени Веста. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

Веста становится свидетельницей любовного свидания своего молодого человека Никиты с ее лучшей подругой Аленой. Не выдавая своего присутствия, она проходит мимо влюбленной парочки. Но ночью не выдерживает и звонит Никите. Не давая вставить ему ни слова, она выпаливает длинный монолог, превознося свои достоинства. В конце разговора Веста говорит, что будет ждать Никиту завтра в условленном месте. Не дождавшись ответа, кладет трубку. Но на следующий день на место встречи приходит не Никита, а незнакомый молодой человек. Желая поднять свою самооценку, Веста знакомится с Григорием. В разговоре выясняется, что тот оказался здесь не случайно – ночью по ошибке она набрала его номер вместо номера Никиты. Григорий говорит, что теперь знает о ней очень многое – он принял к сведению все сказанное ею в том ночном разговоре. В голове Весты созревает план: она хочет с помощью Григория проучить Никиту с Аленой. Веста зовет всех троих на свой День рождения. Григорий приносит в подарок кольцо с бриллиантом, Никита – странный футляр неказистого вида. Между молодыми людьми вспыхивает ссора, перешедшая в драку. Исход драки – в пользу Никиты, но возмущенная Веста прогоняет его. Она говорит Алене, что знает об их романе с Никитой. Но в ответ слышит рассказ подруги о том, что встреча, которую наблюдала Веста, вовсе не была свиданием. В тот момент Никита просто репетировал вручение подарка, который они приготовили Весте. Это телескоп. Веста понимает, что произошло недоразумение. Она пытается поговорить с Никитой, но тот неожиданно жестко отказывается разговаривать с ней. Веста раскаивается. Желая прекратить ненужное знакомство с Григорием, она встречается с ним и отдает ему кольцо. Григорий возмущен – ему казалось, что он уже завоевал девушку. Не сдержавшись, он проговаривается, что, потерпев поражение в честной мужской драке, применил хитрость – рассказал Никите интимные подробности, услышанные в том ночном телефонном разговоре. Веста находит Никиту и объясняет ему ситуацию. Они мирятся, Никита еще раз вручает Весте свой подарок – телескоп, и показывает ей звезду, имя которой она носит.

Звезда по имени Веста слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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