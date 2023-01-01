WinkАудиокнигиЗверь. Книга 2. Алексей Калинин
Зверь. Книга 2. Алексей Калинин (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фэнтези18+
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Сюжет
Дело всё запутаннее, врагов всё больше. Кровь и смерть выходят на ночные улицы Москвы. Аристократы уже не могут быть спокойны за своих детей, когда за чадами начата охота неизвестной обольстительницы. И вместе с тем, я со своей неунывающей помощницей радостно бросаюсь в приключения! Внимание! �Содержит нецензурную брань.
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