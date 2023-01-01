Зверь. Алексей Калинин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Кто встанет на пути кровожадного убийцы? Только истинный защитник, которому всё пофиг… Таким защитником являюсь я, самый крутой ведьмак современности, которому однажды просто не повезло переспать с дочкой императора. Или повезло? А чо? Воровать – так миллион. А если тащить в кусты – так королев! Внимание! Содержит нецензурную брань.



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