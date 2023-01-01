WinkАудиокнигиЗверь. Алексей Калинин
Зверь. Алексей Калинин (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези18+
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Сюжет
Кто встанет на пути кровожадного убийцы? Только истинный защитник, которому всё пофиг… Таким защитником являюсь я, самый крутой ведьмак современности, которому однажды просто не повезло переспать с дочкой императора. Или повезло? А чо? Воровать – так миллион. А если тащить в кусты – так королев! Внимание! Содержит нецензурную брань.
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