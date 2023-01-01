Зверь. Александр Верт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эеншард считал, что его судьба предрешена. Будучи третьим принцем, прожившим почти всю жизнь на поле боя, он был уверен, что никогда не станет бороться за власть и исчезнет, не оставив ни скорбящей жены, ни потомства, но одна снежная буря вдали от родины столкнула его с женщиной, которая все изменила. Он узнал, на что действительно способен как воин, как мужчина, как претендент на трон. Ему просто было суждено изменить ход своей жизни и историю своей страны. В тексте есть сцены насилия и жестокости. Исходники для обложки взяты с сайта depositphotos.



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