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Зверь. Александр Верт (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези589 мин18+
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Сюжет
Эеншард считал, что его судьба предрешена. Будучи третьим принцем, прожившим почти всю жизнь на поле боя, он был уверен, что никогда не станет бороться за власть и исчезнет, не оставив ни скорбящей жены, ни потомства, но одна снежная буря вдали от родины столкнула его с женщиной, которая все изменила. Он узнал, на что действительно способен как воин, как мужчина, как претендент на трон. Ему просто было суждено изменить ход своей жизни и историю своей страны. В тексте есть сцены насилия и жестокости. Исходники для обложки взяты с сайта depositphotos.
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