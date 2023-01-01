Звание Баба-яга. Ученица ведьмы. Вера Чиркова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Ученица ведьмы» – вторую часть дилогии Веры Чирковой «Звание Баба-Яга». Если день начался неудачно, так он и закончится, в этом юная сиротка Катерина убедилась на собственном опыте. А ведь казалось, ничего не предвещало беды, ну кроме тeмных туч на горизонте. Но ведь ранней весной этим никого не испугать… особенно летящих на шабаш ведьм.



Звание Баба-яга слушать на видеосервисе Wink.