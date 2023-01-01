Звание Баба-яга. Потомственная ведьма. Вера Чиркова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Потомственная ведьма» – первую часть дилогии Веры Чирковой «Звание Баба-Яга». Даже самая мудрая и опытная колдунья, называющая себя по новой моде экстрасенсом, абсолютно не защищена от злых шуток судьбы. Хронические неудачи в любви, внеза�пные перемещения в параллельный мир, трансформации в метаморфа и многое другое может свалиться ей на голову внезапно, как лавина или цунами. Но только истинной, потомственной русской Бабе-яге под силу выйти из всех этих испытаний живой и невредимой и найти дорогу домой. А иногда и еще что-нибудь вдобавок.



Звание Баба-яга слушать на видеосервисе Wink.