Зов предков. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Один из ста лучших англоязычных романов XX века! (New York Times, 1998 г, при участии изд-ва Modern Library, NY) Подчиняясь «зову предков», домашний пес Бэк одичал и ушел в волчью стаю… Тысячи людей, томимые жаждой наживы, которая пробуждает этот зов – зов дикости и первобытной жестокости, устремились в живописн�ый Клондайкский край… Природа и цивилизация… В лучших произведениях Джека Лондона две эти силы неизменно противостоят друг другу, и невозможно предсказать, чем закончится их поединок…



Зов предков слушать на видеосервисе Wink.