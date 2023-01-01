Зона гениальности. Прорывной способ покончить с негативным мышлением и наполнить жизнь творчеством. Гай Хендрикс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Многие из нас увязают в рутине, пропадая на нелюбимой работе и оставаясь с нелюбимым партнером, бесконечно повторяя одни и те же ошибки и не решаясь что-то изменить. При этом внутри кажд�ого человека есть огромный креативный потенциал, способный сделать созидательным, осмысленным и счастливым каждый день. Открыв этот потенциал в себе, мы войдем в зону гениальности — состояние истинного творчества, бесконечного развития и удовольствия от жизни.

В книге «Зона гениальности» психолог и тренер личностного роста Гай Хендрикс предлагает ментальный инструмент, позволяющий этого достичь. А также рассказывает, как организовать свою жизнь, занимаясь тем, что мы любим больше всего, и принося пользу себе и другим.



Зона гениальности слушать на видеосервисе Wink.