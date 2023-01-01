Золушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Золушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Золушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Кира Алексеева, приехавшая в город учиться на врача-стоматолога, очень боится сделать какой-то неверный шаг и тем самым подвести свою наставницу Наталью Ивановну, которой девушка ассистирует в её домашнем стоматологическом кабинете. Сын Натальи Ивановны, Валентин испытывает явную симпатию к Кире, и девушка боится признаться сама себе, что также неравнодушна к молодому и привлекательному парню. Всё осложняется тем, что у Киры есть жених Григорий, который проходит срочную службу в Армии и вскоре должен демобилизоваться вернуться на «гражданку». Отношения Киры и сына Натальи Ивановны переходят в близость, и строгая наставница, конечно, вскоре узнаёт об этом. Но не о такой партии для сына она мечтала. Тут-то Кира и поняла, что значит оказаться Золушкой.

Золушка слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология

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