Золушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Кира Алексеева, приехавшая в город учиться на врача-стоматолога, очень боится сделать какой-то неверный шаг и тем самым подвести свою наставницу Наталью Ивановну, которой девушка ассистирует в её домашнем стоматологическом кабинете. Сын Натальи Ивановны, Валентин испытывает явную симпатию к Кире, и девушка боится признаться сама себе, что также неравнодушна к молодому и привлекательному парню. Всё осложняется тем, что у Киры есть жених Григорий, который проходит срочную службу в Армии и вскоре должен демобилизоваться вернуться на «гражданку». Отношения Киры и сына Натальи Ивановны переходят в близость, и строгая наставница, конечно, вскоре узнаёт об этом. Но не о такой партии для сына она мечтала. Тут-то Кира и поняла, что значит оказаться Золушкой.



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